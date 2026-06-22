Fallece un varón de 71 años en la piscina de El Casar tras perder el conocimiento mientras nadaba

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GUADALAJARA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 71 años de edad ha fallecido este lunes en el interior de la piscina del polideportivo municipal de la localidad de El Casar (Guadalajara) tras sufrir una pérdida de conocimiento mientras nadaba.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 14.47 horas.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI, cuyo personal sanitario solo ha podido confirmar su fallecimiento.