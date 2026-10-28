Los fallecidos se mantienen en 30 aunque Page avisa que habrá más y cifra en unos 80 los heridos

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

La última cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) se mantiene en 30 --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en la localidad, el presidente castellanomanchego ha comenzado con unas palabras de "sentimiento y pesar" por las víctimas y todos sus familiares.

También ha querido el jefe del Ejecutivo autonómico dar las gracias por el "inmenso despliegue" de todos los efectivos y de todas las administraciones, "de forma que ahora mismo están operativos todos los sistemas sanitarios".

Según informan los bomberos, ha relatado, "probablemente" todos los pasajeros de ambos trenes estén ya evacuados, aquellos que han salido por su propio pie y los que lo han hecho con asistencia. "Lo que ahora queda por buscar entre los amasijos de los vagones son los posibles cadáveres que todavía queden", ha añadido.

"Damos por hecho que van a aparecer más --fallecidos-- porque todavía no ha sido posible alcanzar la profundidad de los vagones. Están en ello y se están desplazando medios para poder desplazar los vagones, también la Unidad Militar de Emergencia", ha apuntado.

Preguntado por los heridos, ha dicho que en nivel verde (leves) hay 30 que están siendo atendidos, en nivel amarillo unos 50 con distintos síntomas de gravedad y en nivel rojo, "también hay algunos", ha detallado.

Como presidente regional ha agradecido también no solo la colaboración de los efectivos, sino las "múltiples llamadas" de solidaridad recibidas de su Majestad el Rey; del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; de "los alcaldes y de todas las administraciones".

"Es importante a estos efectos que haya coordinación, pero lo verdaderamente importante ahora mismo es poder desplazar a todos los enfermos, a todos los afectados a los centros sanitarios", ha afirmado, para destacar que la región ha recibido ayuda en este sentido de comunidades vecinas como Andalucía, Castilla y León, Valencia o Madrid.

"Están también organizados por ADIF los puestos de atención en las estaciones de Atocha, Santa Justa y el propio municipio de Urda. De manera que esta primera valoración es para permitir a todos los servicios de seguridad y sanitarios que hagan su trabajo. Está todo en marcha y lamentablemente esperamos más fallecidos, porque es lo único verdaderamente triste de comunicar", ha concluido.

A preguntas de los medios sobre las causas, García-Page ha manifestado que no es él el que deba decirlo ni quien deba adelantarlo "antes de que lo digan los especialistas". "Lo importante ahora mismo es atender a las personas, atender a los fallecidos y a las familias".