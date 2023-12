La falta de consenso de PSOE, PP y Vox por el informe de violencia de género en C-LM se reproduce en el pleno

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La falta de consenso entre PSOE, PP y Vox en torno a la resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2022, presentada por los socialistas, se ha vuelto a reproducir este jueves, durante su debate ante el pleno del Parlamento.

A falta de la votación, los tres grupos parlamentarios han continuado en las mismas posturas ya expresadas en Comisión, con Vox considerando que las políticas puestas en marcha "no están funcionando"; el PP echando en falta una mención a las consecuencias de la ley del 'sólo sí es sí' y el PSOE lamentando el retroceso que en materia de igualdad provoca la falta de unión.

El primero en tomar la palabra ha sido el diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, que ha iniciado su intervención mostrando su respeto y compartiendo el "dolor de todas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares sin hacer distinción", ha aclarado, "entre víctimas de primera y segunda".

Ha lamentado la "falta de autocrítica" en las políticas que se están desarrollando en este ámbito, que cada vez cuentan con "más recursos económicos pero peores resultados". "Nadie niega que existan mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas, como nadie debería negar que las políticas que se vienen desarrollando en Castilla-La Mancha no están dando los resultados adecuados".

En este punto, ha pedido a los socialistas que se aparten "del insulto, la mentira y las descalificaciones" y que "no sean totalitarios negacionistas". Aunque ha reconocido que no han hecho "todo mal, para nada" y es consciente de que hay "muchas asociaciones que hacen un buen trabajo", otras "hacen chatarra ideológica" y sus acciones "sirven para muy poco".

"Enfrentar a la mitad de la sociedad con la otra mitad de la sociedad no es la solución, criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre no es la solución, reducir penas y excarcelar a delincuentes no es la solución", ha comentado, insistiendo en que los socialistas "reconozcan que las políticas han fracasado, asuman su culpa, sus errores y, si no lo hacen, márchense", ha concluido.

PP: "OBVIAN LA REALIDAD"

Desde el PP, la diputada María Roldán ha expresado el "compromiso absoluto" de su grupo parlamentario contra la violencia de género pero ha añadido que también estarán para decir "que el sistema sigue fallando", tanto cuando una mujer muere como si en el país "hay delincuentes sexuales en la calle antes de cumplir sus penas porque un gobierno aprobó una ley sin consenso y desoyendo todos los informes que advertían de las graves consecuencias" de la misma.

Roldán ha afeado al PSOE que haya querido "obviar" la "dura realidad" de la ley del 'sólo sí es sí' no reflejando en el informe de violencia machista de 2022 "ni un solo dato" haciendo referencia a la misma, lo que les lleva a considerar el texto "incompleto y poco transparente", cuando era "más que necesario y obligatorio que el informe incluyera estos datos", como se incluían otros de la Delegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Consejo del Poder Judicial.

Tras reclamar que se vuelva a incluir esa alusión a la ley en el documento a debate, pues ha ocasionado ya en Castilla-La Mancha 69 reducciones de penas y dos excarcelaciones, "lo que significa que en la región hay mujeres víctimas que sufren aún más y se producen situaciones terribles que están causando miedo y terror", ha espetado al PSOE que "no pongan excusas" porque el año pasado sí se incluyó un párrafo sobre la ley.

"Este año no han querido acuerdo ni han tendido la mano al PP", ha considerado la parlamentaria 'popular', que ha vuelto a solicitar "altura de miras" a los socialistas y "que vuelvan al consenso y a la unión". "Tiendo la mano y pido que recapaciten para llegar a un acuerdo".

PSOE: "UNIDAD CONTAMINADA"

La diputada del PSOE Charo García Saco ha lamentado que mientras otros años esta resolución ha traído al Parlamento autonómico "un mensaje de unidad sin fisuras" este año esa "unidad y el compromiso de las Cortes se hay visto contaminado por intereses partidistas y argumentos vacíos que poco o nada tienen que ver con el informe anual y las conquistas conseguidas como sociedad democrática".

Dicho esto, ha apuntado que la resolución, aprobada en Comisión sólo con los votos favorables del PSOE, "es la misma que se aprobó en 2021" incluyendo un párrafo sobre el COVID, y "la misma que en 2022", que contenía un párrafo instando a la corrección de la ley del 'sólo sí es sí', que ahora, en el texto de este ejercicio, "se ha eliminado porque ya se corrigió".

García Saco ha criticado que el PP no haya hecho "ni una sola aportación" a la resolución. "Ni una coma, no han dicho nada y dicen que no hemos tendido la mano", ha objetado la socialista, opinando que los 'populares' "con una mano quieren ser creíbles y con la otra se alían con el partido que vota en contra de la violencia" siendo así "rehenes de la extrema derecha".

A Vox también se ha dirigido la parlamentaria para invitarles a visitar un recurso de acogida si piensan que hay que derogar leyes o eliminar los recursos que se destinan a estas políticas, concluyendo que hay "dos opciones, que las mujeres víctimas sigan sufriendo violencia toda la vida y sometimiento para evitar a la muerte o que los poderes públicos tomemos conciencia" y avisando de que seguirán "trabajando como hemos hecho siempre para evitar que retrocedamos en derechos y libertades".

JUNTA: INVERSIÓN FRENTE "AL RUIDO Y LA NADA"

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha tomado la palabra en último término para agradecer al PSOE su compromiso con las víctimas y destacar que, pese los avances experimentados, las cifras vinculadas a la violencia machista son insoportables, son "inaceptables" y "no se pueden cubrir, tapar, camuflar", que es "lo que pretenden hacer algunos partidos políticos".

Frente a los 24 millones de euros que se invertirán en 2024 en esta materia, ha manifestado que se encuentra "el ruido y la nada", opinando que aunque se puede discutir sobre distintos caminos para llegar al mismo fin, las Cortes "han vuelto a constatar que Vox niega la violencia machista insultado a las víctimas" y que el PP "es tibio frente a las barbaridades que dicen sus socios en muchos ayuntamientos", preguntándose "qué es lo que impide al PP aprobar esta resolución" y por qué no ha hecho una propuesta alternativa.

Parafraseando al diputado de Vox, ha subrayado que esta formación "sí genera negacionismo, ruido y mucha chatarra", una "chatarra peligrosa porque da alas a los agresores y genera miedo y desprotección a las víctimas y uno de los objetivos más firmes es combatir esa chatarra", criticando que cuando hablan de la ley del 'sólo sí es sí' no lo hacen para hablar "del cambio de paradigma que aportó" y que "el error de esa ley fue modificado a instancias del PSOE".

Finalmente, ha realizado una "llamada al consenso político ante un final de año trágico con 55 mujeres asesinadas" y que se acabe "la utilización política y partidista en torno a las políticas de igualdad", así como que el PP "vuelva a la senda de la responsabilidad". "Con Vox doy todo por perdido porque no duda en situarse del lado del machismo".

La resolución alude a la necesidad de "seguir trabajando en el ámbito de la educación y de la familia", así como la disposición de recursos destinados tanto a "servicios de información y atención especializada", como a "alojamiento y protección para mujeres víctimas de violencia de género".

También recoge la reclamación al Gobierno regional de mejorar las "políticas de prevención de las agresiones sexuales" y reclama "reeditar el Pacto de Estado Contra la violencia de Género, con presupuesto suficiente para seguir impulsando medidas que garanticen una sociedad más igualitaria".