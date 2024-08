La familia del menor asesinado por un encapuchado en Mocejón dice no sospechar de nadie: "Éste es un pueblo tranquilo"

MOCEJÓN (TOLEDO), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primo del niño de 11 años que ha perdido la vida tras ser atacado por un individuo encapuchado mientras jugaba al fútbol en la localidad toledana de Mocejón, Asell Sánchez, ha asumido la portavocía de la familia en estos momentos, y ha atendido a los medios de comunicación para relatar los hechos, asegurando que no hay ninguna sospecha de quién ha podido ser el autor de su muerte.

En declaraciones a los medios, Sánchez ha contado que uno de los dos amigos con los que el menor jugaba al fútbol ha pedido ayuda, diciendo que habían matado a su mejor amigo.

"Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", ha señalado.

"No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", ha dicho consternado.