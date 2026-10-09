La familia de la mujer del presunto caso de violencia de género de Valverde del Júcar se hará cargo de sus dos hijas

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de la mujer de 37 años que este jueves perdía la vida en Valverde del Júcar, en un presunto caso de violencia de género a manos de su pareja, que también fue hallado muerto en el interior de la vivienda, se hará cargo de las dos hijas, de 6 y 14 años, que tenían.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social, desde donde explican que, después de valorar la situación, serán los familiares los que atiendan a las menores.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves, cuando la pareja fue hallada sin vida en el interior de una vivienda. Según informaba el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se producía a las 19.43 horas, cuando una persona llamaba a emergencias al no poder acceder a la vivienda, situada en la calle Mayorazgo.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aseguraba a última hora de este jueves estar recabando datos sobre este posible asesinato machista, pero el presidente regional, Emiliano García-Page expresaba su "rabia" de confirmarse que las muertes en Valverde del Júcar son "un nuevo asesinato machista".