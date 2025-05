Familias de acogida de C-LM reclaman más recursos, personal y escucha activa para mejorar la calidad de vida de menores

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes regionales han homenajeado, este miércoles, a las familias acogedoras de menores en un acto institucional con la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha (Asofacam) dedicado a visibilizar y poner en valor el acogimiento familiar con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra el día 15 de mayo.

Este acto ha contado con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la presidenta de Asofacam, Dionisia Segovia; y las intervenciones de personas que han ofrecido sus experiencias personales.

Entre las reivindicaciones más destacadas en el pleno se encuentra la mayor inversión en personal y recursos para el acogimiento familiar; la gestión de la continuidad y estabilidad de los técnicos que participan en los procesos de acompañamiento, coordinándose e implicándose en el proceso; el reconocimiento legal; y que se proporcionen ayudas para familias que mantienen a jóvenes extutelados fuera del sistema.

Además, se ha dado voz al acogimiento como un modelo de vida válido y, sobre todo, necesario. También, se ha hecho hincapié en incluir a los familiares de acogidas en los procesos, así como a los menores y jóvenes para que puedan expresar sus conocimientos y necesidades.

Comenzando con las reivindicaciones, la primera en tomar la palabra ha sido la presidenta de Asofacam, que ha subrayado la importancia de que este pleno se convierta en un punto de partida duradero que proporcione a los niños y jóvenes una familia, un hogar y un futuro.

Dando voz a las familias acogedoras, ha comenzado la ronda de intervenciones el padre de acogida de la provincia de Albacete, Juan Guillermo Clemente, que ha destacado la necesidad de un acompañamiento cierto, planteado con objetivos concretos y personalizado para cada niño, expresando su deseo de que se escuche la voz de las familias que se encuentran en esta situación, cuando se hable de visitas, de contacto con la familia biológica, de plazos y en los cambios de planes.

Por su parte, Ana Fernández Conde, madre acogedora de Herencia (Ciudad Real), se ha referido al acogimiento de urgencia y al acogimiento temporal y ha señalado que es importante que se tomen en cuenta las opiniones de las familias de acogida, ya que tienen "mucho" que decir y pueden ayudar porque tienen información "privilegiada" sobre cómo afectan cada una de las decisiones que se toman sobre los menores.

Asimismo, ha explicado que hacen falta más recursos, al igual que hace falta más personal, para que "no solo se atienda a lo urgente, sino también lo importante". El cambio constante de técnicos en los acogimientos, ha resaltado que no solo "no es operativo sino que, además, es contraproducente".

Continuando con las intervenciones, ha llegado el turno de la madre acogedora de la provincia de Guadalajara, Inmaculada Tello, que ha contado su experiencia y ha animado a las personas que tengan en mente acoger, que lo lleven a cabo. También ha destacado la importancia de tener paciencia en este proceso para conseguir engranar dos vidas de forma que "todos estén a gusto, todos ocupen su hueco y nadie se sienta herido con este acogimiento".

De esta manera, ha hecho un llamamiento a que se necesita cariño y que sean acogedores porque, en su opinión, es algo "muy enriquecedor, porque a pesar de las complicaciones que puedan surgir es un proceso lleno de felicidad y lleno de aprendizaje para todos los miembros de la familia".

"El acogimiento familiar es una montaña rusa, pero es una montaña rusa en la que te montas y ya no quieres bajar", ha concluido Tello.

Por otro lado, Claudia Violeta Donneys y Daniela Patiño, de Alcázar de San Juan, han subido a la tribuna para hablar sobre su experiencia como familia de acogida y sobre cómo la solidaridad entre dos amigas las ha convertido en hermanas, gracias a la movilización de la familia de Daniela, que ha evitado el ingreso de Claudia en un centro de menores.

A continuación, ha llegado el turno de María Remedios Vázquez, acompañada de su hijo de acogida, Francisco Rivas, que han demostrado ser un ejemplo de superación mediante las palabras de Vázquez, visiblemente emocionada, que ponían en valor que el acompañamiento familiar es clave para el desarrollo emocional y personal de los menores.

"Como padres de acogida, partiendo de nuestra experiencia, queremos decir que toda acción encaminada a que todos los niños y todas las niñas, sean cuales sean sus circunstancias y origen, puedan crecer en una familia es la mejor inversión y esfuerzo que se puede hacer para construir una sociedad más justa y humana", ha concluido su intervención Vázquez.

Finalmente, la joven extutelada Sara Ponce ha narrado cómo se sintió abandonada por el sistema, pese a seguir viviendo con su familia de acogida. Ha denunciado la falta de reconocimiento legal y de derechos para los jóvenes que se encuentran en esta situación que no acceden a programas oficiales de autonomía.

Por ello, ha pedido que ningún niño y niña tengan que vivir con la incertidumbre y el miedo sobre lo que le deparará el futuro, que el afecto no dependa de la suerte y que el apoyo no caduque al cumplir los 18 años, así como ha expresado su sentimiento de que "todos los niños y niñas, sin excepción alguna, puedan crecer sintiéndose queridos, seguros y parte de una familia".

OBJETIVO DEL PLENO

El presidente de las Cortes regionales ha explicado que este pleno sirve "para agradecer a las familias acogedoras su generosidad, para visibilizar su trabajo y compromiso y para difundir este modelo y que haya más personas en Castilla-La Mancha que se animen a ser parte de la gran familia de las familias acogedoras".

"No se trata de idealizar lo que no es fácil, pero sí de afirmar que se puede acoger y que se trata de un compromiso precioso, porque más allá de un gesto constituye un compromiso vital para construir una sociedad mejor", ha elogiado Bellido.

"La protección de la infancia es un derecho de toda la infancia sin distinción de razas, credo o nacionalidad, porque los niños y niñas no tienen más que ser felices", ha recordado el presidente de la Cámara autonómica, que ha celebrado a su vez que "en Castilla-La Mancha, entre todos los modelos de protección que tenemos, está ganando enteros este de las familias de acogida".

De su lado la consejera de Bienestar Social ha hecho balance de las políticas llevadas a cabo por la Junta en esta materia, ha avanzado un decreto específico y ha pedido colaboración de todas las administraciones en la protección de la infancia.

En este sentido, ha destacado "el compromiso de estas familias", la importancia de "una escucha" en el Parlamento para aprender y tomar decisiones que sigan mejorando las políticas que lleva a cabo la Administración y ha agradecido la labor de los profesionales que trabajan con este colectivo.

El acto institucional se ha abierto con una performance previa en el patio del Edificio de Grupos del Parlamento, la actuación de danza 'Invisible', "cargada de simbolismo", ofrecida por las asociaciones Aseaf y Asofacam y que a lo largo de la mañana cuenta con otro pase en la plaza de Zocodover de Toledo.

En el pleno social ha habido presencia de representantes de los tres grupos parlamentarios PSOE, PP y Vox.