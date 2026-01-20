Familias del colegio toledano mantienen huelga de asistencia por "falta de soluciones" ante conflictividad de un alumno

Huelga asistencia Familias Gregorio Marañón en Toledo - FAMILIAS GREGORIO MARAÑON

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias de 3º de Primaria del CEIP Gregorio Marañón de Toledo continuarán con la huelga de asistencia de sus hijos ante la falta de soluciones en la reunión que han mantenido con el Equipo directivo y el Servicio de Inspección educativo, que han tildado de "decepcionante", tras denunciar un posible caso de "violencia escolar grave por parte de un alumno" de este curso.

Fuentes de este grupo de familias han confirmado a Europa Press esta idea de continuar con esta medida hasta este jueves, 22 de enero, fecha en la que se volverán a reunir con el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, José Gutiérrez.

Del mismo modo, tal y como indican en un comunicado difundido por Whatsapp, la única medida que han desde la Inspección educativa es empezar a trabajar en un programa "en el que ni siquiera se aportaría personal".

"Han obviado los seis años de lucha sin respuesta que llevamos y no han hecho ninguna reflexión sobre qué está fallando. Lo único que les ha importado es que los niños vuelvan a las aulas", han lamentado.

En este punto, han criticado que desde la Delegación Provincial de Educación se haya emitido "un comunicado a los medios", señalando que el acuerdo mencionado por el Gobierno regional y el hecho de que este martes se volvía a las aulas son dos aspectos que no son ciertos, según expresan en este mensaje.

"Pese al esfuerzo personal que supone, las familias de 3° vamos a seguir en esta huelga hasta el jueves que tenemos reunión con el delegado provincial, para ver si aporta alguna solución. No os podemos pedir más porque habéis hecho muchísimo, pero quien quiera/pueda unirse a esta protesta, estaremos muy agradecidos", aseguran desde este grupo de familias.