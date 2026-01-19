El alumnado del CEIP Gregorio Marañón de Toledo regresa a las aulas tras la reunión de familias, dirección e Inspección

TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del CEIP Gregorio Marañón de Toledo ha acordado este lunes regresar a las aulas tras la reunión entre las familias, el Equipo directivo y el Servicio de Inspección a raíz de la situación denunciada por padres y madres de 3º de Primaria de dicho centro que alertaron de conductas que podrían ser constitutivas de "violencia escolar grave por parte de un alumno" de este curso.

En un comunicado, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes confirma que este mismo lunes se ha celebrado una reunión entre todas las partes, donde se ha acordado también "la confianza en la administración educativa para las actuaciones, evaluación y seguimiento continuo por parte del Servicio de Inspección Educativa de la dinámica del aula de 3º de Primaria y de la convivencia general en el centro".

La Delegación ha expresado que lo ocurrido es "una incidencia que afecta a un estudiante menor de edad que requiere de la máxima prudencia y reserva a la hora de informar públicamente sobre la misma por parte de la Delegación Provincial de Educación y a la hora de llevar a cabo las diferentes intervenciones".

"Somos conscientes y compartimos la preocupación de los padres del alumnado afectado por esta situación, así como del profesorado del centro educativo afectado. Esta situación se trasladó a la Delegación Provincial el día 14 de enero por las familias mediante un escrito. El centro educativo ya estaba interviniendo en la situación en el aula con medidas de apoyo y refuerzo, que a juicio de los padres han resultado insuficientes", explica la Delegación.

El día 15 de enero, así como el 16 de enero, el Servicio de Inspección Educativa de la Delegación provincial se trasladó al centro educativo para analizar in situ la situación referida, recabar toda la información relativa a la compleja situación de convivencia detectada y determinar la adopción de nuevas medidas por parte del centro que resulten necesarias, así como los recursos pertinentes.

Tras dicha actuación, la dirección del centro ha convocado este lunes a las familias para, junto con el Servicio de Inspección Educativa, informarles de las medidas a adoptar, para ponerse a su disposición, para ayudarles y solicitar su colaboración para paliar la situación. Además, de realizar la revisión del funcionamiento de los apoyos asignados al grupo desde el inicio del curso, incrementar la vigilancia en los distintos espacios del centro y buscar el apoyo de todo el Claustro para mejorar la convivencia en el centro, convocando con carácter extraordinario a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar para informar detalladamente de lo acontecido y comunicar las medidas urgentes a adoptar.

Desde la Administración Educativa se está trabajando también en colaboración con los Servicios Sociales y Sanitarios al objeto de poder atender las necesidades del alumnado y mejorar la convivencia en el aula y en el centro educativo, ha detallado el comunicado.