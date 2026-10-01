La Farcama más internacional vuelve del 7 al 12 de octubre a Toledo con guiño al damasquino y apuesta por talento joven

Presentación de Farcama. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 45 edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) regresará al paseo de la Vega de Toledo del 7 al 12 de octubre en una edición más internacional, que hará un guiño al damasquinado, apostará por el talento joven a través de distintas acciones, reforzará su parte social e incluirá un zona de networking "para tejer redes de colaboración" entre los artesanos y otros sectores.

Así lo ha detallado este jueves en la presentación de Farcama la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, acompañada por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Aránzazu Pérez Gil, y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de la región (Fracaman), Roberto Perea, donde ha señalado que el país invitado en esta edición será Grecia, desde donde acudirán artesanos de la zona de Creta especializados en telares, escultura, madera, cerámica o joyería artesanal.

Franco ha comenzado valorando que la Feria de Artesanía vuelva a recuperar tamaño y dimensión y mejore la participación que hubo en años precedentes, de tal manera que se alcanzarán los 156 artesanos regionales, nacionales e internacionales, 27 más que en la última edición.

De Castilla-La Mancha habrá 81 artesanos --siete más--, del resto del país 50 --diez más-- y 25 internacionales --también diez más que en 2025--, con participación, además de Grecia, de países como Portugal, Colombia, Uzbekistán o Francia.

Entre las novedades ha mencionado el "espacio singular" que el damasquinado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), va a tener en la feria, donde habrá una exposición de piezas realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de Toledo y una exhibición de torneado. Esa colaboración con la Escuela toledana --y también la de Talavera-- fomentarán la apuesta de Farcama por el talento joven, que volverá a contar con el Espacio Joven, que agrupa a jóvenes artesanos de menos de 35 años.

Se reforzará, asimismo, la parte social de la Feria de Artesanía de la mano de los centros especiales de empleo, con el food truck de Down Toledo, una mesa informativa de la Asociación Pretransplante y Trasplantados y un paseo adaptado, el día 9, con la Asociación de Sordociegos (Asocide).

La zona de networking, con una imagen industrial, "para tejer redes de colaboración y espacios con reuniones de 15 minutos" entre artesanos y otros sectores, es otra de las innovaciones de esta 45 edición, que pretende que las partes presenten sus propuestas y cierren acuerdos permitiendo que "la feria dure más allá de estas fechas".

A Farcama, que inaugurará el día 7 el presidente regional, Emiliano García-Page, volverán los talleres didácticos "en todas sus dimensiones" --de encuadernación, brumas, perfumes naturales o de vaciabolsillos--, se incorporará la artesanía tradicional al mundo contemporáneo con muestras de la participación de Legado Artesano en eventos como 'CLM es moda' o Casa Decor.

Igualmente, habrá una zona de ocio y restauración con once espacios donde habrá miel, azafán, encurtidos, quesos, mazapán o conservas, así como diez food trucks. A ello se añadirán distintas actuaciones musicales entre las que ha mencionado el concierto, el día 10, en la plaza de toros, de Vermú, Siloé y Ultraligera, ligado al cual habrá un punto de venta de merchandising de ambos grupos desde días previos.

MEDALLA AL MÉRITO ARTESANO

El II Concurso de Alfarería tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre y los Premios Regionales de Artesanía se entregarán el viernes 9 de octubre. Este año, la Medalla al Mérito Artesano recaerá en Rafael Cebrián Mora, un alfarero de La Roda "que da continuidad al legado de cinco generaciones y que no se ha bajado en toda su vida del torno, desde donde sigue ejerciendo su pasión y transmitiéndola a piezas únicas y reconocibles en todo el mundo", ha anunciado Patricia Franco.

Además, se entregarán dos reconocimientos a título póstumo: una a Eustaquio Rosa, artesano textil fallecido en mayo y que ha tejido muchos de los refajos que se ven en citas como la Feria de Albacete; y a Juan Antonio Escobar, ceramista de El Puente del Arzobispo fallecido en junio y cuyo relevo en el oficio están cogiendo su mujer e hijas.

Igualmente, habrá seis Placas al Mérito Artesano: en Albacete, para el vidriero Luis Machi; en Ciudad Real, al forjador de Villanueva de los Infantes, Javier Pacheco; en Cuenca, a la cantarera de Mota del Cuervo, Claudia Moreno; en Guadalajara, al artesano de fibras naturales Antonio Martínez; y en Toledo al damasquinador Óscar Martín; junto con otra placa para el Departamento de Arte de Paradores de España, por la incorporación de la artesanía a la red.

Franco ha destacado que ese día se entregarán ese día los nuevos títulos de Maestro y Maestra Artesana en la región, que elevarán a 209 las maestrías en este sector: Antonio Molina, Luis Gil, Antonio Oliva, Juan Carlos Martínez y Pedro Martín, en la provincia de Albacete; Juan Martínez y Miguel Ángel Sánchez-Crespo, en la de Ciudad Real; Tomás Leal en la provincia de Cuenca; Adolfo Pérez, María Esther Ródenas y Jesús González, en la de Guadalajara; y Julio César Ramírez y Antonio Arellano, en la provincia de Toledo.

FRACAMAN AUGURA UN "ÉXITO TOTAL"

La consejera, que ha valorado los datos de turismo rural correspondientes al mes de agosto, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística considerando que este ha sido "el mejor verano rural de nuestra historia", ha finalizado destacando que esta es "una feria rentable" porque la artesanía "está en el nivel en el que le corresponde estar, pone el pie en la vanguardia" y permite mantener "vivas" las tradiciones.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de la región (Fracaman), Roberto Perea, ha señalado que lo difícil de cada edición de Farcama es poder "innovar año tras año", lo que hace que esta cita se convierta "en un reto".

Una feria que se ha mostrado convencido de que será un "éxito total" y, si el tiempo lo permite, tendrá gran afluencia de público. Algo a lo que contribuirá su vuelta al Paseo de la Vega y que este espacio --a diferencia de anteriores sedes como La Peraleda o el edificio Toletvm-- permite que haya más afluencia de público, también turístico y extranjero por su mayor "visibilidad".