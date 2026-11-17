El presidente de Fecir, Carlos Carlos Marín. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) ha dado a conocer este martes los galardonados de la undécima edición de sus Premios al Mérito Empresarial, con los que reconocerá la trayectoria, la innovación, el emprendimiento y la contribución al desarrollo económico y social de la provincia.

Entre los distinguidos figuran nueve empresas y proyectos empresariales, además de personalidades como los periodistas Tomás Roncero y Francisco Marhuenda.

El presidente de Fecir, Carlos Marín, ha presentado este martes los reconocimientos, que se entregarán el próximo viernes 27 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón ferial de Ciudad Real, durante una gala que reunirá a unos 700 empresarios y que contará con la actuación musical de la Década Prodigiosa.

Marín ha explicado que el Comité Ejecutivo de la patronal, reunido el pasado 9 de noviembre, acordó por unanimidad los galardones teniendo en cuenta diferentes factores, aunque todos los premiados comparten ser un ejemplo del modelo de empresario y autónomo de la provincia.

En concreto, el Premio a la Empresa Familiar recaerá en Riegos Azuer, mientras que Abenójar Tungsten, promotora del proyecto minero de El Moto, recibirá el reconocimiento al Proyecto de Interés Estratégico.

Por su parte, Ydray será distinguida como Empresa Tecnológica; Viajes Medinotour recibirá el premio al Desarrollo del Turismo de Interior; y Casa Gutier, de Carolina Fernández Martín, será reconocida por su Modelo de Iniciativa Agroalimentaria.

La relación de galardonados se completa con Jesús Bárcenas López, del Grupo Jesús Bárcenas, que recibirá el premio a la Trayectoria Empresarial; Los Candeales, por su Expansión Nacional; Helados Morán, por su Modelo de Negocio de Proximidad; y el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), por su Modelo de Cooperación Público-Privada en I+D+i.

RONCERO, MARHUENDA Y OTROS RECONOCIMIENTOS

Más allá de los premios estrictamente empresariales, Fecir también distinguirá al periodista Tomás Roncero, que recibirá el reconocimiento como Embajador de Nuestra Tierra 2026, una categoría destinada a quienes proyectan el nombre de la provincia fuera de sus fronteras.

Asimismo, el periodista Francisco Marhuenda será reconocido por su labor y trayectoria periodística, mientras que la Fundación CEOE recibirá una distinción por su labor institucional en favor del desarrollo del tejido empresarial.

La Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real también será homenajeada por su labor social.

A estos reconocimientos se sumarán tres menciones especiales. Una de ellas será para Antonio García Condado, el farmacéutico de Urda y vinculado con Piedrabuena, por su implicación y compromiso con los demás, especialmente durante el trágico accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

También habrá una mención especial, a título póstumo, para el empresario de Moral de Calatrava Camilo Cañadas Ruiz, por su aportación personal y empresarial a diferentes proyectos promovidos por Fecir.

La tercera recaerá en Electro Distribución de Almodóvar del Campo, por sus más de 125 años de actividad y su contribución a la generación de empleo y riqueza en el territorio.

Marín ha agradecido la colaboración de todas las entidades que hacen posibles estos galardones y ha definido la ceremonia como "la fiesta del empresariado de Ciudad Real".

Una celebración que también tendrá espacio para las reivindicaciones, ya que el presidente de la patronal ha avanzado que aprovechará la presencia de representantes institucionales para reclamar una menor presión fiscal sobre empresas y autónomos.

CARLOS MARÍN RENOVARÁ AL FRENTE DE FECIR EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Por otro lado, Carlos Marín ha avanzado que renovará, previsiblemente, como presidente de Fecir el próximo miércoles, al ser el único candidato que concurre al proceso electoral de la organización empresarial y contar con el respaldo del 94% de los avales de quienes tienen derecho a voto.

El dirigente empresarial ha reconocido sentirse abrumado por el apoyo recibido, que ha agradecido tanto a su equipo como a las diferentes asociaciones sectoriales que integran la federación.

Marín ha asegurado que mantiene la misma ilusión por defender los intereses de los empresarios y autónomos de Ciudad Real que cuando comenzó el proyecto hace once años, una etapa en la que, según ha recordado, fue necesario reconstruir la organización empresarial.

Finalmente, ha lanzado un mensaje a los representantes políticos, a quienes ha advertido de que Fecir continuará vigilando sus compromisos con el tejido empresarial y recordándoles las promesas que realicen para exigir posteriormente su cumplimiento.