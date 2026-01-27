Federación Salud Mental C-LM alerta del incremento de suicidios en mujeres con "un aumento del 91%" en 2024

Archivo - Planta de Salud Mental en el Hospital - JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Salud Mental en Castilla-La Mancha ha precisado que 163 personas murieron por suicidio en la región durante el año 2024 según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra muy similar a la registrada en el ejercicio anterior (160), pero en la que destaca el importante incremento en el número de mujeres fallecidas, que ha pasado de 22 a 42, un aumento del 91%.

Este acusado acrecentamiento en el número de mujeres muertas por suicidio en nuestra región, "la cifra más alta desde que en 1980 comenzaron a registrarse", sitúa a Castilla-La Mancha en la media nacional en cuanto a porcentajes de fallecimientos, con un 25,8% de muertes por suicidio en mujeres (en España se sitúa en el 26,6%).

Por franjas de edad, esta federación señala que hubo que lamentar muertes en todos los tramos de edad a partir de los 15 años, siendo las franjas de los 45 a los 49 y de los 50 a los 55 los grupos de edad donde se registraron más casos con 20 cada uno. Toledo (49) y Ciudad Real (43) siguen siendo las provincias con más muertes por suicidio. Albacete registró 28 fallecimientos, Guadalajara 23 y Cuenca 20.

La organización regional pone el acento, mediante un comunicado, en el número de muertes por suicidio en mujeres aumentó en 4 de las 5 provincias, siendo especialmente significativos los incrementos en Guadalajara (de 0 a 6 casos) y en Toledo (de 7 a 14).

El suicidio es el tercer motivo más habitual de muerte por causas no naturales en Castilla-La Mancha y "sigue produciendo más muertes que los accidentes de tráfico (110 en 2024)".

A nivel nacional, según los datos del INE recogidos por la Federación Salud Mental Castilla- La Mancha, se ha registrado una disminución del 4% en el total de muertes por suicidio, pasando de 4.116 en 2023 a 3.953 en 2024, descenso que se produce tanto en hombres (cerca de un 5%) como en mujeres (un 2%). Un dato, no obstante, que "es la cuarta cifra más alta de muertes por suicidio registrada en España en toda la serie histórica".

Ante la magnitud de estos datos, la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, María del Carmen Navarro, considera que es imprescindible que el suicidio y la atención a la salud mental de la población "sean una prioridad en la agenda social y política" tanto en la región como en España.

"Es inaceptable que en nuestro país fallezcan, cada día, 11 personas por suicidio", afirma nuestra presidenta, quien señala que la mayoría de estas muertes son evitables.

"La ideación suicida suele estar vinculada a situaciones de sufrimiento psicológico intenso que, aunque graves, suelen ser transitorias y tratables con apoyo adecuado y atención profesional. El suicidio no expresa un deseo de morir, sino la necesidad de poner fin a un dolor que puede ser prevenido y atendido".

IMPULSAR MEDIDAS

Por todo ello, la Federación considera imprescindible impulsar actuaciones y medidas que aborden algunos de los factores asociados al suicidio, como la insuficiencia de recursos de atención psicológica, la precariedad laboral y la incertidumbre ante el futuro.

Finalmente, Navarro insiste en la necesidad de hablar de esta realidad de forma empática y responsable, en espacios seguros donde se brinde apoyo, acompañamiento y se puedan detectar las posibles señales de alerta, ya que "el silencio y el estigma únicamente sirven para agravar el problema".

Para prevenir y atender la conducta suicida, está disponible el teléfono 024. Se trata de un recurso público, gratuito y accesible, disponible las 24 horas del día, cuyo objetivo es atender a personas con conducta o ideación suicida y o a las personas de su entorno.