Fedeto afea a los sindicatos que "criminalicen" a la patronal: "El empresario ni es asesino, ni es homicida"

Actualizado 04/07/2019 14:14:52 CET

TOLEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha precisado que los empresarios no son los únicos responsables de los últimos accidentes laborales ocurridos en la provincia y ha criticado que los sindicatos "criminalicen" a la patronal, pues "el empresario ni es asesino, ni es homicida".

A preguntas de periodistas durante la rueda de prensa de presentación del 'Plan de capacitación e inserción laboral en tecnología SAP' de Fedeto, Madruga se ha mostrado consternado acerca de los accidentes acaecidos que mantienen a los empresarios "consternados, preocupados y ocupados".

En este punto, ha criticado la actitud de los sindicatos de "criminalizar" a la patronal, en alusión a las declaraciones de sindicalistas de la provincia que, según Madruga, han responsabilizado a Fedeto de los siniestros.

"Cuando los sindicatos hacen eso nos están criminalizando, nos están llamando asesinos u homicidas y por ahí no", ha aseverado el secretario general de Fedeto, antes de agregar que donde tienen que coincidir empresarios, representantes de los trabajadores y Gobierno regional es en trabajar para lograr "accidentes cero".

A su modo de ver, los empresarios invierten en seguridad laboral "con mejor o peor acierto" pero la responsabilidad por estos hechos es "una cuestión de todos". De los tres accidentes mortales sucedidos en la provincia, ha indicado que uno fue un infarto y los otros dos están siendo investigados. Por ello, ha pedido no criminalizar a nadie hasta que se conozca el resultado de las investigaciones.

Tras acusar a las organizaciones sindicales de "frivolizar" con este asunto, ha asegurado que "hay que sentarse a trabajar, asumir las responsabilidades y mirar hacia adelante" pero en ningún caso, ha puntualizado, "crear una sensación de alarma social".

Además, ha recordado que este viernes se reúne la Comisión Regional de Prevención de Riesgos Laborales y que todavía no se han cerrado las investigaciones sobre algunos de los accidentes, razón por la cual no se puede sostener que "no hay medidas de prevención" o que "el trabajo es precario". Dicho esto, ha concluido: "El empresario ni es asesino, ni es homicida".