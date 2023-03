Fedeto descarta que los incidentes de este domingo tras la muerte violenta de un joven en el Polígono afecten a empresas

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha descartado que los disturbios que se dieron este domingo en una zona de Santa María de Benquerencia tras la muerte violenta de un joven de dicho barrio afecten a las empresas de esa zona de Toledo.

De este modo ha reaccionado el presidente de la patronal toledana, preguntado sobre si la situación de "inseguridad" que se generó en el barrio toledano conocido como el Polígono al hilo de la detención del presunto asesino de un joven de 31 años afecta también a las empresas de la zona industrial.

"Por lo que he leído en los medios, es un hecho puntual, una riña entre familias. Entiendo que estas situaciones se dan en todas las ciudades, en aspectos que no tienen que ver con la vida empresarial. Estimo que no haya ningún tipo de incidencias", ha indicado, tras firmar con Cáritas el nuevo programa de 'Empresas con corazón'.