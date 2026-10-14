Feijóo acompaña a Afammer este viernes en Toledo en su acto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales

Fotos Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Encuentro Empresarios Cecot - PARTIDO POPULAR

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) celebra este viernes, 16 de octubre, en Toledo un acto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que contará con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Tal y como ha explicado su presidenta, Carmen Quintanilla, esta jornada se celebra bajo el título 'Mujeres Rurales: Sembrando Igualdad, recolectando oportunidades'.

Fuentes de la asociación han precisado a Europa Press que la presencia de Feijóo está prevista a medio día, en el Salón de Actos de Unicaja en la ciudad.

La inauguración está prevista a las 10.00 horas y contará con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, o la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal; y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

Asimismo, según han confirmado a Europa Press fuentes del PP, el presidente regional del partido, Paco Núñez, también estará presente en el acto.

REIVINDICACIONES DE AFAMMER

Por otro lado, Quintanilla ha presentado ante los medios el manifiesto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre.

El documento está disponible para su descarga en la web de Afammer y recoge 9 compromisos clave para alcanzar la igualdad real de oportunidades en el medio rural.

El manifiesto gira en torno a la proclamación del año 2026 como Año de la Mujer Agricultora por parte de la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

"Este reconocimiento supone una gran oportunidad para destacar el trabajo que realizan agricultoras, ganaderas, pastoras, pescadoras, investigadoras y todas aquellas trabajadoras de la industria agroalimentaria que hacen posible la seguridad alimentaria", ha destacado Quintanilla.

Durante la lectura del manifiesto, la presidenta de Afammer ha pedido más esfuerzo y compromiso a las instituciones y a la sociedad civil en general, para que las mujeres rurales tengan las oportunidades necesarias para permanecer en sus pueblos; acceder a los recursos, el empleo o el autoempleo y poder acceder a los espacios donde se toman las decisiones que afectan a su futuro.

Entre las reivindicaciones de la organización en el marco del día Internacional de las Mujeres Rurales también reclaman impulsar el empleo, el emprendimiento y el talento de las mujeres rurales; seguir impulsando el relevo generacional en femenino para que más mujeres se incorporen al sector agrario; defender un segundo pilar de la PAC fuerte y con recursos suficientes para el desarrollo rural; garantizar el acceso de las mujeres a los recursos y a los espacios donde se toman las decisiones; que la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados sea una realidad; acabar con la soledad no deseada de las mujeres mayores y visibilizar y combatir la violencia de género en el medio rural.

Estas dos citas están enmarcadas en el programa de Afammer 'Raíces que transforman: jornadas de liderazgo, emprendimiento e innovación para las mujeres rurales que construyen su futuro', financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, la presidenta nacional de Afammer recogerá este jueves, 15 de octubre, en Madrid el premio GlosinGap 2026 a la trayectoria profesional vinculada a la transformación social.