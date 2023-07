Feijóo augura que el PP ganará en la región y se compromete a "atender y entender" a Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este martes Ciudad Real donde ha protagonizado un mitin, el primero en Castilla-La Mancha en campaña electoral. Allí, ha augurado que el PP va a ganar en la región.

Arropado por la candidata número uno al Congreso por dicha provincia, Carmen Fúnez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el líder de los 'populares' se ha comprometido a "atender y entender" a Castilla-La Mancha.

"Amigos y amigas, vamos a ganar en Castilla-La Mancha. Me comprometo a dos cosas, querido Paco, me comprometo a atender a Castilla-La Mancha y me comprometo a entender a Castilla-La Mancha".

Estas han sido las palabras con las que Feijóo ha concluido un acto al aire libre en los Jardines de El Prado (Ciudad Real) ante unos mil militantes y afiliados del partido que han acudido a escuchar al candidato 'popular' a pesar de que los termómetros superarán hoy en la ciudad los 40 grados.

CIUDAD REAL, "OLVIDADA" POR SÁNCHEZ

Por su parte, la vicesecretaria nacional de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular y también cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha criticado que Pedro Sánchez "se haya olvidado de Ciudad Real", una provincia en la que "no llegan ni los Avant en hora", ha comentado Fúnez en relación a los retrasos continuados que están sufriendo los trenes entre Madrid y Ciudad Real.

"Sánchez se ha olvidado de Ciudad Real porque Ciudad Real no cabe en su España, que es la de los independentistas", ha añadido Fúnez, asegurando que con Alberto Núñez Feijóo la provincia de Ciudad Real estará "en el centro de su política los próximos cuatro años".

En este sentido, la candidata 'popular' por la provincia de Ciudad Real ha destacado que el PP es el partido que garantizará a agricultores y ganaderos ese agua tan necesaria para que sus explotaciones sigan adelante. "Necesitamos agua para unir y vertebrar este país y no enfrentarnos los unos con los otros", ha apostillado.

Finalmente, Fúnez se ha mostrado plenamente confiada en que Alberto Núñez Feijóo, tras el 'cara a cara' de ayer, será a partir del próximo 23 de julio el nuevo presidente del Gobierno de España.

EL PP, UN PARTIDO QUE DEFIENDE A LOS AGRICULTORES

Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que Feijóo será el líder de un gobierno que defenderá los intereses de España, pero también de "nuestros agricultores y ganaderos" a través de garantizar el agua al sector agroalimentario en la región.

Asimismo, Núñez ha tenido palabras de recuerdo para Miguel Ángel Blanco en el 26º aniversario de su asesinato a manos de ETA y ha reprochado a Pedro Sánchez sus pactos con Bildu. "Alberto Núñez Feijóo no pactará con los herederos del terrorismo de ETA y no pactará con Bildu como sí ha hecho Sánchez", ha afirmado.