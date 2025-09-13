Feijóo y Núñez clausuran este domingo una jornada sobre el sector primario en Membrilla (Ciudad Real)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande, a 12 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). Málaga). El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez - Álex Zea - Europa Press

CIUDAD REAL 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausurará este domingo, a partir de las 12.30 horas, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, una jornada sobre el sector primario que tendrá lugar en Membrilla (Ciudad Real).

Previamente, a las 11.30 horas, se celebrará una mesa de diálogo con representantes del sector presentada por el alcalde del municipio, Jorge Navas Alcaide, y moderada por la diputada nacional Milagros Marcos.

Núñez Feijóo volverá así a Castilla-La Mancha once días después de visitar Guadalajara, donde acudió a una escuela infantil.