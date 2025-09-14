Feijóo visita este lunes la Feria de Albacete

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará este lunes la Feria de Albacete. El líder del PP visitará la capilla de la Virgen de los Llanos y paseará por el Recinto Ferial, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, se celebra del 7 al 17 de septiembre.

Precisamente, este domingo Núñez Feijóo ha visitado la localidad ciudadrealeña de Membrilla, donde ha participado en un acto centrado en el sector primario en el que ha estado acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde del municipio, Jorge Navas.