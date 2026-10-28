La FEMP convoca hoy un minuto de silencio en todos los ayuntamientos por el accidente de Urda



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 20.00 horas en la puerta de todos los ayuntamientos española en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

El accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo se ha producido en la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo y por el momento se desconocen las cifras oficiales de fallecidos y de heridos.

La FEMP también ha querido trasladar su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona.

Asimismo, la federación se ha puesto a disposición de los ayuntamientos, las entidades y todas las personas que requieran sus servicios para coordinar las tareas de protección civil y otras emergencias.