Fenavin Match da el pistoletazo de salida en Ciudad Real con 350 bodegas españolas y 200 compradores internacionales

Inauguración de Fenavin Match. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi) acoge desde este martes la primera edición de Fenavin Match, una iniciativa impulsada por la Diputación de Ciudad Real como complemento a la celebración de la Feria Nacional del Vino y concebida para mantener activo el negocio vinícola en los años en los que no se celebra Fenavin.

El encuentro reúne en Ciudad Real a unas 350 bodegas españolas --la mitad de Castilla-La Mancha-- y a más de 250 compradores, de los que cerca de 200 son internacionales, procedentes de 49 países distintos.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; la responsable política de la feria y vicepresidenta de la Diputación, Sonia González; el director de Fenavin, Manuel Juliá, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, han sido los encargados de inaugurar este martes la primera edición de esta iniciativa.

Uno de los principales elementos de esta primera edición es la Galería del Vino, un espacio en el que las bodegas muestran varias de sus referencias para que los compradores puedan catarlas de forma ordenada y seleccionar aquellas que más se ajustan a sus intereses comerciales.

A partir de esa primera toma de contacto con el producto, los profesionales pueden iniciar conversaciones directamente con las bodegas y avanzar en posibles acuerdos de compraventa.

La filosofía de esta galería responde al propio sentido de Fenavin Match, reducir tiempos, facilitar el contacto y hacer más eficiente el encuentro entre oferta y demanda.

El comprador puede probar los vinos, identificar las referencias que le interesan y, si alguna encaja con su mercado, dar el siguiente paso con la bodega correspondiente dentro del propio recinto ferial.

Además, la organización ha incorporado el programa 'Contacto Directo', una herramienta que permite a los compradores comunicarse con las bodegas a través de un código QR. Mediante este sistema, pueden enviar un mensaje al bodeguero para solicitar una reunión o ampliar información sobre un vino determinado, reforzando así el carácter práctico y comercial de la feria.

QUE FENAVIN SIGA CRECIENDO

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido que Fenavin Match nace para evitar que los años sin Feria Nacional del Vino supongan un "apagón" comercial para el sector y que la feria siga creciendo.

Ha destacado que la provincia ha pasado de exportar vino por algo más de 80 millones de euros a comienzos de siglo a superar actualmente los 400 millones, una evolución que ha vinculado al impulso de Fenavin y al esfuerzo de las bodegas por modernizarse, ganar calidad y abrir nuevos mercados.

Valverde ha subrayado además que el vino representa el 11% del PIB provincial y que el objetivo de esta nueva cita es generar oportunidades para quienes producen.

Según ha indicado, Fenavin Match mantiene la vocación de Fenavin como feria abierta a todos los territorios, con presencia de bodegas de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha y del conjunto de España.

De su lado, la responsable política de Fenavin y vicepresidenta de la Diputación, Sonia González, ha explicado que Fenavin Match ha nacido para dar continuidad durante todo el año a la capacidad comercial de la Feria Nacional del Vino.

En este sentido, ha remarcado que una feria bienal como Fenavin no puede limitar su impacto a los años en los que se celebra y ha valorado que esta primera edición haya superado las previsiones pese a la complejidad del mercado internacional.

Por su parte, el director de Fenavin, Manuel Juliá, ha explicado que Fenavin Match es una estrategia "complementaria, no sustitutiva" de la Feria Nacional del Vino y ha puesto el acento en la creatividad como herramienta para competir en un mercado difícil.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido a la Diputación la puesta en marcha de esta iniciativa y ha destacado que Fenavin es un "motor vivo" que sigue evolucionando para reforzar el papel de Ciudad Real como referencia del vino español.