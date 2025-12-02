Fenavin tendrá un presupuesto 3,2 millones en 2026 para "evitar el apagón" entre ediciones e impulsar a las bodegas

Archivo - Vista general de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN). - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional del Vino (Fenavin), que se celebra cada dos años en Ciudad Real, tendrá un presupuesto de 3,2 millones de euros para impulsar el negocio de las bodegas y las cooperativas, así como la continuidad de la feria durante los años que no se celebra.

Así lo ha dado a conocer este martes el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, durante la presentación de los presupuestos para 2026 de la institución provincial, de la que depende Fenavin.

Valverde ha señalado que desde la Diputación se ha venido detectando la necesidad de "evitar que Fenavin quedara diluida en los años sin feria", sobre todo teniendo en cuenta que existen otras citas del sector, dentro y fuera de España, que se celebran con carácter anual.

Según ha explicado, la organización encontraba "un vacío, un apagón" en los periodos en los que no se montaba la feria, por lo que se ha decidido impulsar un programa estable que permita mantener el ritmo comercial y la visibilidad del sector vinícola de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha.

En este contexto, la Diputación trabaja ya en una misión comercial con 300 bodegas y cooperativas, aproximadamente la mitad procedentes de Ciudad Real y del conjunto de Castilla-La Mancha, en Corea del Sur y Filipinas.

No se plantea un formato equivalente al de Fenavin, sino una propuesta más discreta, orientada exclusivamente al negocio y centrada en facilitar el contacto directo con compradores y distribuidores nacionales e internacionales.

La intención es celebrarlo en mayo, replicando en parte la fórmula de Fenavin Contact, que ya funcionó en ediciones anteriores, tal y como ha destacado el presidente de la institución provincial.

El plan se completa con la idea de que la Galería del Vino funcione de manera permanente durante todo el año, abierta tanto al público particular como al sector profesional, reforzando el posicionamiento continuo de los vinos de la provincia y la región.