Las Ferias de Guadalajara contarán con Malú, Hombres G y Leire Martínez

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda ha presentado los grandes conciertos de las Ferias y Fiestas 2026 - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este lunes los tres grandes conciertos que protagonizarán las noches principales de las Ferias y Fiestas de 2026 en el recinto de la Fuente de la Niña, una programación que volverá a situar la música como uno de los grandes ejes de las celebraciones.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha avanzado que el cartel estará encabezado por artistas de referencia del panorama nacional, con el objetivo de ofrecer "unas ferias participativas, abiertas, familiares y con una programación musical de primer nivel que convierta a Guadalajara en punto de encuentro de vecinos y visitantes".

Así, el sábado 19 de septiembre actuará Malú, una de las voces más destacadas de la música española, dentro de su gira 'Quince Tour'. La noche del viernes 18 será para Hombres G, una de las bandas más emblemáticas del pop-rock nacional, que ya ha alcanzado el 60% del aforo vendido, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El cartel se completa con el concierto del jueves 17 de septiembre, en el que Leire Martínez se subirá al escenario acompañada por el artista alcarreño Guille Toledano, en una cita con un marcado carácter local y emocional.

Durante su intervención, López Pomeda ha subrayado el orgullo que supone contar con talento de la tierra en un escenario principal. "Guille representa el enorme talento musical que existe en Guadalajara y es un magnífico embajador de nuestra ciudad".

El concejal ha destacado además que esta combinación de artistas "refleja perfectamente el modelo que buscamos: calidad, propuestas para diferentes generaciones y conciertos capaces de atraer público de dentro y fuera de la ciudad".

ENTRADAS CON VENTAJAS PARA LOS EMPADRONADOS

Las entradas se pondrán a la venta próximamente a través de la plataforma Concertados.com, como canal oficial, con el objetivo de evitar colas y facilitar el acceso online.

Un año más, los vecinos empadronados en Guadalajara podrán beneficiarse de precios reducidos, en una medida que, tal y como ha explicado López Pomeda, "reconoce el compromiso de quienes viven y dan vida a la ciudad durante todo el año".

Los precios de los conciertos serán los siguientes: para el jueves 17 de septiembre, con Leire Martínez y Guille Toledano, las entradas tendrán un coste de 16,50 euros para empadronados y 22 euros para el público general; el viernes 18 de septiembre, con Hombres G, el precio será de 33 euros para empadronados y 44 euros en tarifa general; y el sábado 19 de septiembre, con Malú, las entradas se fijan en 22 euros para empadronados y 27,50 euros para el público general.

EL TALENTO DE GUADALAJARA, PROTAGONISTA

La comparecencia ha tenido un momento especialmente significativo con la participación del artista alcarreño Guille Toledano, que ha acompañado el final de la presentación, coincidiendo además con un día muy especial para él, ya que hoy celebra su 25 cumpleaños.

Con esta apuesta musical, el Ayuntamiento de Guadalajara continúa avanzando en la preparación de unas Ferias y Fiestas 2026 que aspiran a ser "inolvidables", consolidando la ciudad como referente cultural y festivo en la región.

El concejal de Festejos ha avanzado que el Ayuntamiento continúa trabajando en una programación que incluirá importantes novedades, entre ellas la incorporación de un quinto encierro, así como nuevas propuestas culturales, familiares y musicales que se irán desvelando en las próximas semanas.

Asimismo, permanecen abiertos hasta el 30 de junio los concursos para la elección del cartel oficial de las Ferias y del cartel de encierros, con premios de 500 euros, animando a la participación de artistas y creadores locales.