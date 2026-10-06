Fernández dice que PSOE Ciudad Real sabrá candidatos en otoño y desea que quien ya gobierna repita, incluso Jesús Martín

La vicesecretaria general de PSOE de Ciudad Real, Blanca Fernández - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de PSOE de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha asegurado que las bases socialistas en la provincia habrán decidido este otoño, "en octubre o noviembre", todos los candidatos a las alcaldías del territorio, confiando en que todos aquellos que en este momento ostentan el bastón de mando quieran repetir reto, incluido el valdepeñero Jesús Martín, quien en principio se dio por descartado.

En una entrevista con Europa Press, ha apuntalado que el PSOE "siempre intenta encontrar los mejores candidatos, sabiendo que tienen que pasar por el tamiz de la militancia".

En todo caso, insiste en que ahora "no hay ninguno confirmado" excepto los que ahora son alcaldes y quieran repetir, si bien hay casos como el de Alcázar San Juan donde Rosa Melchor ya ha anunciado que no optará a renovar el cargo tras dos legislaturas.

Ante esa afirmación, ha hecho referencia en la conversación al caso de Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas en las últimas seis legislaturas y que ya ha deslizado este mandato que no quería repetir.

"Es una figura insustituible en Valdepeñas, la imagen del cambio, gobernando un pueblo que evidentementeha progresado y él ha sido el artífice", ha aseverado.

Aún así, ha abundado en que al PSOE le gustaría que "quien no pierde elecciones, se presente siempre", y así lo demanda a los primeros ediles socialistas que presiden ayuntamientos en la región. "Pero hay que respetar el margen de libertad de cada uno".

A POR EL MEJOR RESULTADO

Según ha dicho, desde el PSOE ciudadrealeño se trabaja por sacar "el mejor resultado", recordando que este territorio fue uno de los que mejor resultado municipal cosechí el partido en municipales, pese a lo cual se perdieron muchos gobiernos ante la suma de fuerzas de PP y Vox, incluido el de la Diputación provincial.

Opina que el ambiente nacional "contamina el local" y "sustrae el componente territorial de las locales, afectando a los candidatos", algo que es "más potente" en localidades más grandes.

El contexto es "muy complicado" con un Vox "muy fuerte", pero aún así el PSOE aspira a "volver a ganar con rotundidad, como hace tres años". Y, con todo, recuperar la Diputación dependerá, según Fernández, "de la fuerza que tenga Vox". "Si Vox está menos fuerte, será más factible".

Sobre casos concretos en municipios importantes de la provincia, ha dicho sobre Puertollano que se trata de una plaza donde "se dará la batalla" pese a lo complicado de recuperar una Alcaldía estando por primera vez en la oposición en los últimos 44 años.

Aún así, el PSOE local "hace un magnífico trabajo" y hay "una base social de izquierdas" ante un alcalde, Miguel Ángel Ruiz, que es de los que más "ha podido defraudar" a sus ciudadanos tras arrebatar al PSOE el bastón de mando para el PP.

Una afirmación que sustenta en las obras del Paseo del Bosque que se le atragantaron al anterior alcalde socialista, Adolfo Muñiz, ante lo que el actual primer edil prometió hacer esa obra "más rápida y más barata".

Con todo, "tras tres años, el Paseo del Bosque no está y con suerte acabará en diciembre de 2026", por lo que habrá utilizado "tres años y medio para hacer una obra más cara".

"Ahí hay un elemento clave que hay que contar a la ciudadanía, a pesar de que han contado con el compromiso del Gobierno regional con esa obra, poniendo más de 4 millones de euros", ha indicado.