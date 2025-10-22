Fernández Sanz acusa a PP y Vox de "meter miedo" a mujeres con las pruebas de cáncer de mama y llama a la tranquilidad

Archivo - El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. En el Palacio de Fuensalida. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular y Vox por "meter miedo" a las mujeres con las pruebas de cáncer de mama en Talavera de la Reina. Una oposición a la que ha pedido dedicarse "a cuidar de Castilla-La Mancha" y no a decir que todo "es un desastre".

Antes de inaugurar el IV Congreso Nacional de Recursos Humanos de los Servicios Públicos de Salud que se celebra en Toledo, y preguntado al respecto, el responsable de la sanidad castellanomanchega ha asegurado que las críticas del PP y Vox por la situación del cribado de cáncer de mama en Talavera tras la salida de la empresa privada que se hacía cargo es para "enfadarse".

Unas críticas que le han llevado al consejero a decir a la oposición: "Señores, dedíquense a cuidar de Castilla-La Mancha, a cuidar de la sanidad, a cuidar a las mujeres y no a meter miedo y a querer decir que todo es un desastre".

"Acepto que pidan mi dimisión, porque este es un cargo del que la pueden pedir, pero también les digo, ellos deberían dimitir mucho antes porque han hecho las cosas muy mal cuando han tenido ocasión", ha replicado así de contundente el titular de Sanidad.

Ha insistido en que el cribado en Talavera, concretamente, se reinició en cuanto se pudo, recordando que la empresa que se hacía cargo --que está "en vía judicial"-- desapareció y dejó "irresponsablemente" a las mujeres de lado. "Nosotros en cuanto hemos podido hemos reiniciado toda la labor", ha incidido.

Casi 5.000 mujeres ya han sido vistas en el cribado y quedan 2.000 "hasta final de año", por lo que, según Fernández Sanz, hay "tiempo".

De este modo, ha recordado que las mujeres que vienen a un cribado, en principio son mujeres sanas, por lo tanto ha solicitado "tranquilidad y serenidad" en la ciudadanía.

Dicho esto, ha señalado que el hecho de que Vox pida su dimisión y que el Partido Popular aproveche "con bulos" estas manifestaciones, "solo les dejan en el lugar que tienen: en la oposición", que es, según el consejero, "donde deben seguir", porque "ya demostraron que gobernar no saben y que no tuvieron el valor de poner la prevención del cáncer de cérvix y de colón en cuatro años".

Un Partido Popular que, cuando gobernó en Castilla-La Mancha, ha aseverado el consejero "hacían mucha menos prevención de mama que hacemos nosotros". Por ello, ha subrayado, "les debería dar vergüenza hablar de sanidad al Partido Popular y a Vox apoyando esas tesis".