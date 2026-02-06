Fernández Sanz reivindica la apuesta de C-LM por la enfermería en la 'Jornada de ANDE' en Albacete

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apostado claramente por el fortalecimiento de los profesionales de enfermería en los años de Gobierno de Emiliano García-Page. Así lo ha reivindicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante el evento organizado por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) que se celebra en Albacete.

El responsable de las políticas sanitarias de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de la labor de las enfermeras y los enfermeros relacionada con los desafíos y con los retos de la sociedad actual, como la cronicidad, la fragilidad y el bienestar emocional. Una labor también muy relacionada con la prevención y la promoción del cuidado y con lo que supone todo esto para mejorar la salud de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Un ejemplo claro del avance en empoderamiento profesional es el caso de Ángeles Martín Octavio, una enfermera que ha alcanzado el cargo de directora general de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha; o Montserrat Hernández, directora general de Cuidados y Calidad del Sescam.

Asimismo, hay varios profesionales de enfermería al frente de diferentes gerencias de la Sanidad de Castilla-La Mancha, ha afirmado Fernández Sanz.

Por todo ello, el consejero de Sanidad ha aseverado que el Gobierno regional está apostando claramente por las especialidades de enfermería, destacando que "en este momento hay un proyecto de trabajo en el Gobierno regional que se llama Edecam y somos la única comunidad, por cierto, que hemos puesto en marcha un proyecto de este nivel, donde toda la profesión enfermera está representada para el desarrollo de las especialidades de enfermería".

Precisamente sobre esas especialidades, el consejero ha querido dejar claro que "ya no están llamando a la puerta, sino que están dentro de la organización y que ponen de manifiesto la importancia que tiene la profesión y la importancia que va a tener de cara al futuro para el desarrollo de todo tipo de herramientas".

Jesús Fernández Sanz ha afirmado con rotundidad que "estamos en el mejor momento de la enfermería, en el desarrollo de la profesión, hablando de manera plena, y lo que hace falta ahora es que todo esto lo pongamos en práctica, que lo aterricemos y que, realmente, Castilla-La Mancha sea uno de los sitios donde las especialidades de enfermería se llevan a cabo de la mejor manera posible y pensadas entre todos los actores y actrices de la organización".

Para concluir, el consejero de Sanidad ha destacado que "es muy importante que haya asociaciones como ANDE, que trabaja por la profesionalización y el liderazgo enfermero, transformando el sistema de cuidados desde la ciencia, la innovación y la colaboración".