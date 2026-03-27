Fernando Romay y Amaya Valdemoro recibirán el Premio 'Su peso en miel' 2026 el 25 de abril en Peñalver (Guadalajara)

Presentación del premio 'Su peso en miel'. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La villa alcarreña de Peñalver acogerá el próximo 25 de abril una nueva edición del tradicional Premio 'Su peso en miel', que en 2026 distinguirá a los ex jugadores de baloncesto Fernando Romay y Amaya Valdemoro, en lo que supone un hito al recaer en esta edición el galardón de forma conjunta a dos personas.

Así lo ha anunciado la alcaldesa del municipio, Yolanda Escolar, durante la presentación oficial del evento en el Palacio Provincial, donde ha destacado que ambos deportistas encarnan "valores profundamente vinculados al mundo apícola como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y la superación".

El jurado adoptó la decisión por unanimidad el pasado 16 de febrero.

La entrega del premio, declarado de Interés Turístico Provincial, consistirá en el tradicional pesaje público en romana de los galardonados para calcular la cantidad de miel -procedente de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria, la más antigua de España- que recibirán, pero tal y como ha adelantado la alcaldesa, en esta edición se prevé que la cifra ronde los 250 kilogramos.

Escolar ha subrayado el carácter simbólico de esta novedad, al señalar que "no se trata de sumar kilos, sino de sumar referentes", en alusión a la doble designación.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de esta cita como escaparate del municipio y del producto estrella de la comarca, con impacto especialmente en el ámbito turístico.

El diputado provincial delegado de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, Héctor Gregorio, ha reiterado el respaldo de la Diputación de Guadalajara al sector primario y, en particular, a la apicultura, anunciando un refuerzo del apoyo económico a la Denominación de Origen para 2026 con el objetivo de consolidar su posicionamiento.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, ha incidido en la relación entre los productos de la colmena y el deporte, recordando que "muchos deportistas utilizan miel, polen o jalea real para mejorar sus condiciones", lo que refuerza la idoneidad de los premiados.

El premio 'Su peso en miel', cuya primera concesión se remonta a 1983 -aunque su celebración efectiva tuvo lugar en 1985-, ha reconocido a lo largo de su historia a destacadas personalidades como Camilo José Cela, Vicente del Bosque, Ángel Nieto, Joaquín Prat hijo o Leo Harlem, contribuyendo a proyectar el nombre de Peñalver más allá del ámbito provincial.

Pese a su carácter festivo, la presentación ha servido también como altavoz de las dificultades que atraviesa el medio rural, en un contexto marcado por problemas estructurales como las plagas de conejos -con cerca de 3000 hectáreas afectadas en la provincia- y los proyectos energéticos que, según el sector, comprometen la actividad agraria y apícola.

APAG DENUNCIA UN "ATENTADO" CONTRA EL MEDIO RURAL POR UN PROYECTO FOTOVOLTAICO

El presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, ha aprovechado la presentación para alertar sobre la instalación de un parque fotovoltaico de cerca de 300 hectáreas en el término municipal de Fuentelencina, a escasos kilómetros de Peñalver, cuyo alcalde es el actual delegado de Agricultura en Guadalajara, Santos López Tabernero.

Laso ha calificado el proyecto como un "auténtico atentado contra las abejas, los colmeneros y el medio rural", advirtiendo de su impacto sobre la agricultura, la ganadería y la apicultura de la zona.

"A muy pocos kilómetros de Peñalver va a haber un auténtico atentado contra estas abejas, contra estos colmeneros. Quizá el próximo 'Su peso en miel' será 'su peso en kilovatios'", ha señalado.

El responsable de APAG ha explicado que la infraestructura incluiría además una línea de evacuación de unos 45 kilómetros hasta Alcalá de Henares, atravesando buena parte de la provincia, lo que a su juicio agrava el impacto territorial.

Asimismo, ha denunciado presiones a propietarios y agricultores afectados, incluyendo posibles procedimientos de expropiación, y ha reclamado que "reine el sentido común" para frenar una iniciativa que, según ha indicado, genera una fuerte oposición social en la zona.

En paralelo, Laso ha vuelto a exigir a la Administración regional medidas efectivas y dotación económica para hacer frente a la plaga de conejos, lamentando la falta de apoyo a los agricultores que llevan "dos décadas" sufriendo pérdidas por esta causa.