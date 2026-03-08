Festial! presenta su cartel por días encabezado para la edición de 2026 encabezado por Rigoberta Bandini y Lori Meyers - FESTIAL!

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto a Rebeca Ruano, jefa de prensa de la promotora 'El Planeta Sonoro', y a Kike del Toro, portavoz de 'El Planeta Sonoro' ha presentado este jueves el cartel por días de Festial! 2026, una cita que se celebrará del 21 al 23 de mayo.

Con nombres de la talla de Rigoberta Bandini, Lori Meyers, Niña Polaca, Sanguijuelas del Guadiana o Veintiuno, el festival promete atraer a miles de visitantes al "corazón de La Mancha".

Rosa Melchor ha destacado que Festial! "ha llegado para quedarse", cumpliendo el objetivo de traer artistas de primer nivel que, en otras épocas del año como la feria de septiembre, son más difíciles de contratar debido a las giras internacionales.

La alcaldesa ha subrayado la importancia estratégica del evento, al asegurar que "este festival nos permite atraer a un perfil de turista que, de otro modo, quizá no vendría. Una vez aquí, les ofrecemos nuestros vinos de la DO La Mancha, nuestra gastronomía y nuestro patrimonio".

Asimismo, ha puesto en valor la elección de la primavera para su celebración, una época ideal para disfrutar de la ciudad antes del rigor del verano manchego, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, Rebeca Ruano ha definido a Festial como un evento "100% alcazareño" que va más allá de los escenarios. "Es música, es convivencia y es disfrutar de todo lo bueno que ofrece Alcázar de San Juan. Es organizar un fin de semana con amigos y sentirse uno más brindando en esta tierra", ha señalado la jefa de prensa de El Planeta Sonoro.

EL CARTEL

El festival arrancará motores el jueves 21 de mayo con la ya tradicional Fiesta de Bienvenida como previa del Festial!. Alejo, Jaguayano, La Sonrisa de Julia y Maikie, serán quienes arranquen el festival para que el público empiece a disfrutar del ambiente Festial! desde el primer momento.

EL viernes 22 de mayo, en el Complejo Polideportivo Municipal, tendrá lugar la primera gran jornada del festival encabezada por Lori Meyers, que lideran una noche en la que también actuarán Niña Polaca, Sexy Zebras y Veintiuno. Completan el cartel del viernes Bita y Modelo, en una velada marcada por el pop, el indie y la energía guitarrera.

De forma paralela, el viernes 22, al mediodía, el Escenario Plaza Ayuntamiento acogerá la programación de FESTIAL! CLUB, con las sesiones de Alex Curreya, Stanz Dj y Superframe, llevando la experiencia del festival al centro urbano.

El sábado, 23 de mayo, la jornada estará encabezada por Rigoberta Bandini, uno de los nombres más influyentes del panorama actual. Junto a ella, el público podrá disfrutar de Marlena, Sanguijuelas del Guadiana, Chinches DJs, Las Petunias y Puño Dragón, configurando una noche diversa y vibrante.

Ese mismo día, el Escenario Plaza Ayuntamiento acogerá FUTURE FESTIAL!, una apuesta por el talento emergente que contará con Niños Bravos, Oslo Ovnies, Popi&Sito, The Cbb y un artista sorpresa que descubriremos en ese mismo momento.