El Festival Antorchas acercará la gastronomía a niños y jóvenes con actividades inspiradas en el programa MasterChef

Cartel de antorchasMasterChef. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado una de las grandes novedades de la quinta edición de Antorchas Festival: antorchasMasterChef, una experiencia gastronómica, educativa y participativa que se celebrará el próximo 20 de junio en el Paseo de la Libertad y que permitirá a niños y jóvenes acercarse al mundo de la cocina a través de retos, dinámicas y actividades inspiradas en el exitoso formato televisivo MasterChef.

Durante la presentación, la concejala ha estado acompañada por Roberto Serrano Andrade, chef ejecutivo de eventos MasterChef, y Elena Casero Santillana, directora técnica de la Asociación de Cocineros de Castilla-La Mancha, cuya colaboración ha resultado fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

Serrallé ha asegurado que "la incorporación de antorchasMasterChef es una muestra más de la capacidad de Antorchas para evolucionar, innovar y seguir creciendo sin perder su esencia". Según ha explicado, "estamos ante un festival que nació vinculado a la música, pero que ha sabido ampliar sus horizontes hasta convertirse en una gran experiencia cultural para la ciudad, incorporando nuevas propuestas capaces de atraer públicos diversos y enriquecer la programación".

La concejala ha señalado que "desde el Ayuntamiento trabajamos para que los grandes eventos de la ciudad generen valor añadido, creen oportunidades y sean capaces de llegar a diferentes generaciones". En este sentido, ha afirmado que "esta nueva actividad responde perfectamente a ese objetivo porque incorpora una dimensión educativa, familiar y participativa que complementa y fortalece la identidad de Antorchas Festival".

Para la responsable municipal de Cultura, uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es que permite acercar la gastronomía a los más jóvenes desde una perspectiva diferente, subrayando que "la cocina es creatividad, esfuerzo, aprendizaje, trabajo en equipo, respeto por los productos y transmisión de conocimientos y a través de esta actividad conseguimos acercar todos esos valores a niños y jóvenes de una forma atractiva, divertida y adaptada a su edad".

Asimismo, la edil ha puesto en valor el carácter pionero de esta iniciativa dentro de la programación del festival, destacando que "Antorchas vuelve a demostrar que es un proyecto dinámico, capaz de reinventarse y de ofrecer experiencias que van mucho más allá de los conciertos". Asímismo, ha recordado que el festival se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad, generando cada año un importante impacto cultural, turístico y económico, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala también ha querido agradecer expresamente la implicación de todas las entidades y profesionales que han hecho posible esta colaboración. En particular, ha reconocido el trabajo de Eventos MasterChef, de la Asociación de Cocineros de Castilla-La Mancha, de Aguas de Albacete, de Albacete Turismo y de todos los equipos que participan en la organización de la actividad.

ANTORCHASMASTERCHEF

La nueva actividad se desarrollará el próximo 20 de junio a partir de las 10.00 horas en el Paseo de la Libertad y estará dirigida a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. La participación será completamente gratuita y permitirá transformar uno de los espacios más emblemáticos de Albacete en un gran escenario gastronómico al aire libre inspirado en el universo MasterChef.

A lo largo de la mañana, los participantes podrán enfrentarse a diferentes retos diseñados para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de observación, al tiempo que adquieren conocimientos relacionados con la alimentación saludable y el aprovechamiento responsable de los alimentos.

Entre las actividades previstas se encuentran propuestas tan atractivas como La Caja Misteriosa, donde los participantes deberán descubrir y trabajar con distintos ingredientes; Oído Cocina y Cata a Ciegas, una experiencia sensorial destinada a poner a prueba sus sentidos; Sigue al Chef, una dinámica basada en la observación y la reproducción de técnicas culinarias; y El Reto de Aprovechamiento, una actividad que busca concienciar sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario y fomentar el consumo responsable.

La jornada contará además con la participación de Gonzalo Cordero, concursante de MasterChef Junior 5, que compartirá esta experiencia con los asistentes y aportará una visión cercana e inspiradora para los más jóvenes.

Todas las pruebas han sido concebidas desde una perspectiva educativa, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, impulsar la creatividad culinaria y transmitir valores vinculados a la sostenibilidad y al respeto por los alimentos.

Los menores de diez años deberán asistir acompañados por una persona adulta.

La actividad cuenta con la colaboración de Eventos MasterChef, Aguas de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete y Albacete Turismo, y se suma a la amplia programación de Antorchas Festival 2026, reafirmando su compromiso con la innovación, la participación y la creación de experiencias culturales de calidad.