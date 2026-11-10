Festival de Cine de Hellín contará con 3 largometrajes, 4 documentales y 30 cortos del 14 al 20 de noviembre

Presentación de una nueva edición de FECHE, que lleva el cine a Hellín del 14 al 20 de noviembre. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha acogido este martes la presentación de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Hellín (Feche), que contará con un total de 3 largometrajes y 4 documentales y 18 cortos en concurso del 14 al 20 de noviembre.

La presentación ha contado con la participación del director del Festival, Ismael Olivares, acompañado por el alcalde de Hellín, Manuel Serena y el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, según ha informado la Diputación de Albacete por nota de prensa.

Ismael Olivares ha señalado que, en su sexta edición, el Feche contará con una programación que combina proyecciones, encuentros con profesionales del sector, actividades educativas, propuestas sociales y reconocimientos. Y lo ha hecho subrayando "que es imposible que un festival sea un motor para Hellín sin vosotros", en alusión a la Diputación, al Ayuntamiento y a la Junta.

Olivares ha explicado que Feche genera 20 puestos de trabajo y atrae a la ciudad personalidades de gran impacto "y esto sólo es posible con instituciones que arriesgan y confían", al tiempo que ha agradecido también la colaboración de las entidades patrocinadoras.

Así, la gala inaugural tendrá lugar el sábado 14 de noviembre y contará con la presencia de la cantante albaceteña Rozalén, que recibirá uno de los Premios Especiales del Festival.

Del mismo modo, durante el festival, también serán reconocidos, tal y como ha avanzado, la actriz Dafne Fernández, que recibirá el Premio de Honor, y el periodista Jon Sistiaga, con el Premio Especial de la gala de clausura, que se celebrará el viernes 20 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Victoria.

Entre las citas destacadas de esta edición figura también la proyección del documental 'Enlorquecido', de Miguel Poveda, prevista para el jueves 19 de noviembre, a las 20.00 horas, con la presencia del artista y un coloquio posterior.

En el apartado competitivo, el festival contará con 16 cortometrajes en la Sección Oficial, tres largometrajes y cuatro documentales a concurso, además de seis cortometrajes en la sección Campos de Hellín, cuatro en Feche Kids y otros cuatro en Mirada Rural

Esta última sección llevará las proyecciones los días 9, 10 y 11 de noviembre a las pedanías de Agra, Agramón, Cañada de Agra, Isso y Mingogil. Feche Kids, por su parte, desarrollará sus actividades los días 9 y 10 en Nava de Campaña, Agramón, Cañada de Agra e Isso.

FECHEF y FECHE TALKS

La programación incluye, asimismo, dos proyecciones especiales: el largometraje 'Gracias', de Daniel Chamorro, y el documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', de Jon Sistiaga y Juanjo López.

El festival mantendrá también Fechef, incorporada con gran éxito en la pasada edición, y celebrará nuevas sesiones de Feche Talks, con propuestas que abordarán cuestiones de actualidad y especial interés para el sector audiovisual.

Así, la charla 'La IA en el Cine', a través de 'Idilia' con la participación de Norma Ruiz y los Hermanos Sepúlveda, estará dirigida al alumnado de 4.º de ESO y Bachillerato. Por su parte, 'Rodar desde la diversidad' permitirá conocer el proceso creativo y de trabajo con actores con síndrome de Down, con la participación de los directores Pedro J. Poveda y Ángela Medina.

A estas propuestas se sumará el taller educativo 'Aprende a localizar tu escenario de película', impartido por Quique Gutiérrez, de Wildframe, y Mike Villanueva, de la Film Commission, dirigido también a estudiantes de institutos.

Por su parte, Miguel Zamora ha felicitado a la organización por el trabajo realizado desde su primera edición para construir un festival singular y con valor diferencial, y ha destacado su capacidad de crecimiento y las oportunidades que genera en el territorio.

"Feche es uno de los eventos vinculados a las artes audiovisuales que, en poco tiempo, más ha crecido, más salto cualitativo y cuantitativo ha dado en nuestra provincia, hasta convertirse en uno de los referentes de las artes audiovisuales a nivel nacional por calidad y por contenido", ha afirmado Zamora, quien no ha dudado en señalar que desde la Diputación se sienten "muy orgullosos de formar parte de un festival que ha dado tantas alegrías a la ciudad de Hellín y a la provincia", ha asegurado el responsable provincial de Cultura.

Por su parte, el alcalde hellinero, Manuel Serena, ha explicado que Feche "es un proyecto cultural de ciudad alrededor del cine".

"Desde que se lo presentamos a la Diputación, esta institución ha apostado por este proyecto de cultura, que no sólo es para Hellín, porque engloba mucho más; se ha abierto a las pedanías, a los pueblos de alrededor y a toda la provincia", ha afirmado Serena, apuntando que sigue creciendo "de la mano del Ayuntamiento y de la Diputación con todas esas políticas de cultura que apuestan por apoyar aquellos que presentamos una programación de calidad e inclusiva".

En este sentido, ha explicado que este proyecto busca llegar a toda su comarca, con una visión rural, con una sección específica Campos de Hellín, apostando por la gente joven a través de Feche Kids e impulsando el comercio local con Fechef, y ha agradecido la implicación de toda la ciudad, animando a disfrutar "de una semana donde no hay oportunidad para aburrirse".