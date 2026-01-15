El Festival Internacional de Las Casas Ahorcadas en Cuenca incluye un gran elenco femenino y estrellas internacionales

Presentación del Festival Internacional de Novela Criminal de las Casas Ahorcadas de Cuenca. - DIPUTACIÓN

CUENCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de las Casas Ahorcadas, Sergio Vera, doctor en Competencia Lectora, ha sido el encargado de desglosar la programación del Festival Internacional de las Casas Ahorcadas, que se desarrollará del 4 al 7 de febrero en Cuenca en una presentación en la que ha estado acompañado por la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, y la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López.

La gran cita anual de esta ciudad con la novela negra aprovechará el 50 aniversario del fallecimiento de Agatha Christie para rendir homenaje a algunas de las grandes reinas del crimen en lengua castellana. La argentina Claudia Piñeiro, Rosa Montero; Carmen Posadas, Beatriz Oses y las periodistas y novelistas Berna González Harbour, Marta Robles y Cruz Morcillo son los grandes nombres femeninos de esta edición del festival.

El programa, que se puede consultar en la nueva página web del festival, reunirá a una treintena de los mejores autores y ofrecerá actividades pensadas para distintos perfiles lectores.

Asimismo, se refuerza la programación destinada a los centros educativos, con tres jornadas matinales y propuestas adaptadas a diversas materias y niveles, dirigidas a colegios e institutos desde 5.º de Educación Primaria hasta 4.º de ESO.

"Las Casas Ahorcadas es un festival organizado por lectores y para formar lectores: un proyecto socioeducativo para toda la familia y todas las familias, con actividades dirigidas a los aficionados al género negro, pero también a niños y adultos menos amantes de la lectura", ha recordado Sergio Vera.

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA

El festival comenzará con la inauguración y la tradicional entrega del Premio Tormo Negro Masfarné, que este año recaerá en Fernando Benzo por su novela Los perseguidos. Este autor participará también junto a Beatriz Oses, reina del thriller infantil y juvenil en una mesa en la que ofrecerán pistas sobre cómo animar a la lectura en la era de WhatsApp.

Otra mesa del festival estará dedicada a los mayores psicópatas de la ficción y la historia de España, con la participación entre otros del Premio Nadal César Pérez Gellida y el escritor conquense Alberto Val.

Por su parte, Tony Hill y Carlos Augusto Casas, ganadores, entre otros, del premio Tormo Negro Masfarné, hablarán sobre el auge que viven los asesinos en serie en la literatura española junto con Pedro Feijoo.

Además, para conocer de primera mano la realidad tras C.S.I. habrá una mesa sobre ciencias forenses en la que participarán la periodista de sucesos y autora de true crime Cruz Morcillo, la lingüista forense Sheila Queralt y el conquense Óscar Palomares, capitán de la Guardia Civil experto en criminalística.

También habrá numerosas actividades para atraer al lado oscuro de la literatura a lectores generalistas. Entre ellas destacan el homenaje a la Premio Nacional de las Letras Rosa Montero, a cargo de la escritora y subdirectora de El País Berna González Harbour, y la entrega del II Premio Bevilacqua por su benemérita trayectoria en el género negro a la argentina Claudia Piñeiro, una de las criminales literarias más buscadas en lengua hispana.

Por su parte, el creador del personaje de Bevilacqua, Lorenzo Silva, volverá un año más al Festival de Las Casas Ahorcadas para participar en una mesa sobre los secretos de familia.

La programación incluye también un imperdible mano a mano entre dos de los escritores con más estilo del género negro europeo: el Premio Tormo Negro y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia Víctor del Árbol y el antiguo senador y fiscal antimafia Gianrico Carofiglio.

La vertiente histórica del género negro tendrá protagonismo en la jornada del 5 de febrero, con un debate sobre las diferencias entre perpetrar crímenes históricos y contemporáneos entre el cubano Lorenzo Lunar y el italiano Marco Malvaldi.

Esa misma tarde, Carmen Posadas y Luis García Jambrina acercarán los clásicos a través de la novela de misterio, presentándonos sus obras protagonizadas por Emilia Pardo Bazán, Fernando de Rojas y Miguel de Unamuno.

Otra cita imprescindible será el sábado 7 de febrero en la Casa del Corregidor, donde se celebrará un encuentro con Gianrico Carofiglio, uno de los escritores europeos más conocidos y reconocidos de los últimos años.

JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

La otra pata del festival de Las Casas Ahorcadas son las Jornadas de Animación a la Lectura, que tendrán lugar en el salón de actos del Museo Paleontológico y en la Universidad de Castilla-La Mancha, del 4 al 6 de febrero, y en las que participarán miles de alumnos de diferentes centros educativos de Cuenca capital y provincia.

Beatriz Osés, César Pérez Gellida, Jerónimo Tristante, Lorenzo Lunar, Rebeca Murga, Mateo Guerrero, Juanra Fernández, Carmen Corazzini, Óscar Palomares y Sheila Queralt participarán en las distintas sesiones de estas jornadas además de las de la tarde.

Finalmente, el festival también tratará de dar a conocer la ciudad a los visitantes con una visita guiada a cargo del historiador Miguel Romero y un juego de pistas literarias con la colaboración del experto en geocaching Luis Enrique Díaz.

Todo esto, y mucho más, será el XIII Festival Internacional de Novela Criminal de las Casas Ahorcadas, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero en el Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre, gracias al patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, General Óptica, Masfarné, el Patronato Gil de Albornoz y el Consorcio Ciudad de Cuenca.

La delegada de la Junta, María Ángeles López, ha subrayado el trabajo de apoyo a la lectura que hace el festival de Las Casas Ahorcadas y ha garantizado el respaldo de la Consejería de Educación "a ese objetivo de sumar nuevos lectores".

Por su parte, la diputada provincial, María Ángeles Martínez, ha felicitado especialmente al director, Sergio Vera, por dar protagonismo en el cartel a las escritoras "a las que les das el protagonismo que merecen" y por ser "un gran embajador de la ciudad de Cuenca, enseñando los lugares más emblemáticos que tenemos a los autores".