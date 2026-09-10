El Festival de Música El Greco en Toledo celebra en otoño 4 conciertos con motivo del VIII Centenario de la Catedral

Cartel del Festival. - FESTIVAL

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, el Festival de Música El Greco en Toledo celebrará entre los meses de octubre y noviembre la segunda parte de su XIII edición. Tras la "excelente" acogida de los conciertos celebrados antes del verano, la cita musical regresa al templo gótico con una ambiciosa programación otoñal diseñada para poner en valor el patrimonio acústico e histórico de la Catedral Primada.

La temporada de otoño dará comienzo el sábado 3 de octubre con la XXXI Batalla de Órganos, dedicada a San Ildefonso: el Milagro de la Virgen. El concierto evocará el célebre prodigio del patrón toledano mediante un duelo musical en el que los siete órganos de la catedral se elevarán como coros celestiales de la mano de los organistas Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Rui Soares, Samuel Liégeon y Juan José Montero.

El sábado 10 de octubre, Nereydas, bajo la dirección de Javier Illán, presentará Arias y motetes para el Corpus de Toledo en el siglo XVIII: Cristalina fuente. El programa invitará a adentrarse en la festividad del Corpus tal como se vivía en la catedral en el siglo XVIII a través de composiciones de tres maestros de capilla catalanes que marcaron la historia musical toledana: Jaime Casellas, Juan Rossell y Francisco Juncà.

Las improvisaciones y duelos organísticos volverán el sábado 17 de octubre con la XXXII Batalla de Órganos, centrada en La Catedral de Santa María de Toledo. En esta ocasión, los siete instrumentos se convertirán en las propias voces de la catedral para narrar la grandeza de sus muros, bóvedas y capillas. La cita contará por primera vez con la participación de la destacada organista Inés Schüttengruber, junto a Atsuko Takano, Pablo Márquez Caraballo y Juan José Montero.

El broche de oro al festival y a la programación conmemorativa del octavo centenario llegará el sábado 14 de noviembre con la actuación de la Orquesta y Coro del Teatro Real. La formación interpretará la Sinfonía nº 104 de Haydn y el Réquiem de Cherubini. La interpretación de la última sinfonía de Haydn reviste un valor histórico especial, ya que esta pieza sonó en el propio templo a comienzos del siglo XIX tras la adaptación realizada por el maestro de capilla Antonio Gutiérrez.

El programa musical se completa con la puesta en marcha de la actividad didáctica Catedral Musical dirigida a los centros educativos de la provincia de Toledo, donde niños y jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse al extraordinario patrimonio musical de la Catedral Primada, mediante visitas guiadas que les permitirán descubrir la historia, el funcionamiento y la riqueza de sus instrumentos.

Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse a través de la página web oficial www.musicagreco.com, de forma presencial en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral los mismos días de concierto a partir de las 19.00 horas.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.