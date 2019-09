Actualizado 11/09/2019 12:54:23 CET

Las fiestas de San Mateo de Cuenca tendrán por primera vez un grafiti como cartel anunciador. - EUROPA PRESS

CUENCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2019 de la capital conquense contarán en esta edición como novedad con un cartel anunciador que será un grafiti, que estos días se está llevando a cabo en una de las paredes de la antigua residencia universitaria María de Molina, y entre sus actividades incluirá una batalla de charangas en las escaleras de la Catedral.

El encargado de llevar a cabo el novedoso cartel es el diseñador gráfico Mario Rodríguez, conocido artísticamente como Míster Trazo. En declaraciones a la prensa, ha calificado de "motivador" que el área de Festejos le propusiera hacer un grafiti mural como cartel de San Mateo. En él, el artista ha intentado "huir de bastantes tópicos que podrían usarse para ilustrar un cartel de la fiesta matea", y ha querido reflejar "la diversidad de gente".

Entre este miércoles y jueves va a quedar rematado el cartel y, preguntado sobre cómo será el diseño del cartel que se imprima, Míster Trazo ha señalado que "quizás sería bueno que se vea todo el entorno para que se vea que es una pieza que está en el ámbito público y no en un caballete".

Preguntado sobre si espera que se respete su obra y que no sufra ningún ataque por parte de los detractores de San Mateo, el artista ha señalado que "aquí, por encima de todo, está el arte, por encima de cualquier forma de pensar de si gusta o no la vaquilla". "He representado una vaca, sin sangre y sin banderillas y sin nada, y hay color y unidad, y entiendo que debería respetarse al igual que se ha respetado la diversidad de pensamientos".

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

De su lado, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, se ha mostrado "satisfecho" por el resultado del cartel. Ha asegurado que el mural "va a perdurar en el tiempo, se va a quedar como icono de San Mateo en la ciudad, y también ha esperado que la gente valore la obra y no otras cuestiones adicionales y así se respete".

Como novedades de la fiesta en este 2019, el primer edil ha anunciado que va a haber actividades infantiles durante la suelta de vaquillas, que se desarrollarán en la plaza de Mangana, y habrá monitores que llevarán a cabo actividades. Ha dejado claro que los padres tendrán que estar con los niños, ya que esto no es un servicio que vaya a funcionar como una ludoteca o una guardería.

También habrá una batalla de charangas en las escaleras de la Catedral, que será el día 20 de septiembre, y se va a ver cómo luchan musicalmente las diferentes charangas. Del mismo modo, se desarrollará una campaña junto al Instituto de la mujer para evitar agresiones sexuales.