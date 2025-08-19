Finaliza en Toledo la primera fase de la obra del Centro de Mayores de Buenavista

El Alcalde De Toledo, Carlos Velázquez, Ha Visitado Las Obras Del Futuro Centro De Mayores De Buenavista. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado las obras del futuro Centro de Mayores de Buenavista tras finalizar la primera fase de esta intervención que ha consistido en la consolidación de los taludes con la construcción de un muro de contención.

Una vez concluida esta primera fase, en las próximas semanas la Junta de Gobierno Local aprobará la licitación del proyecto negociado con los vecinos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha asegurado que "este centro prometido durante 16 años por el PSOE que no ha hecho nada más que engañar a los vecinos, con este equipo de Gobierno será una realidad esta legislatura, cumpliendo un compromiso del alcalde, Carlos Velázquez, con los vecinos de Buenavista".

Las obras comprendidas en el proyecto técnico del muro de contención para el futuro Centro de Mayores de Buenavista, se adjudicaron el pasado mes de febrero a la empresa Desarrollos Técnicos Ardosan CS SL por un importe de 307.044,97 euros.