Finalizada la renovación integral de la infraestructura del tramo Brazatortas-Guadalmez con 84 millones de euros

CIUDAD REAL 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, finaliza las obras de renovación integral del tramo de 63,7 kilómetros entre los municipios de Brazatortas y Guadalmez, en la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz, en la que ha movilizado una inversión global superior a los 84 millones de euros.

Esta actuación ha permitido completar la modernización llevada a cabo por Adif en los últimos años en el trayecto que enlaza Brazatortas (Ciudad Real) con Castuera (Badajoz), de 121 kilómetros, y que refuerza las prestaciones de una infraestructura estratégica para la movilidad tanto de viajeros como de mercancías, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Los trabajos han supuesto una renovación integral de la infraestructura a lo largo de todo el tramo, actuando tanto sobre la superestructura de vía como sobre elementos clave de la plataforma, con el objetivo de dotar a la línea de mayor fiabilidad, homogeneidad y prestaciones. Al tiempo que se ha mejorado el confort para los usuarios.

La renovación se ha desarrollado entre los puntos kilométricos 230 y 293,8 de la línea, que discurre por los municipios de Brazatortas, Almodóvar del Campo, Almadenejos, Almadén, Alamillo, Chillón y Guadalmez, en la provincia de Ciudad Real.

TRABAJOS DESARROLLADOS

En el ámbito de la superestructura de vía en este tramo Adif ha ejecutado la sustitución completa del carril, las traviesas y el balasto, incorporando materiales de mayores prestaciones y robustez. Así, se han instalado más de 132.000 metros de carril, más de 109.000 traviesas y 151.000 metros de balasto.

Se ha llevado a cabo también la racionalización de estaciones del tramo con la renovación integral de las vías de estaciones (carril, traviesa y balasto) y la sustitución de desvíos, así como trabajos de desguarnecido, bateo y estabilización, junto con las fases de liberación de tensiones y puesta en servicio de la vía en condiciones óptimas.

Asimismo, la renovación completa de la superestructura del puente metálico de Los Soldados, sobre el río Alcudia, con la sustitución de traviesas, sujeciones, carril, contracarril y encarriladoras de los estribos. La actuación ha tenido también un importante componente de mejora de la plataforma y su resiliencia frente a condiciones externas, mediante:

También se ha llevado a cabo la instalación de más de 31 kilómetros de cunetas y drenajes longitudinales, junto con la ejecución de 4 nuevas obras de drenaje transversal, la construcción de 17,7 kilómetros de estructuras de contención, incluyendo muros guardabalasto y muros tipo ménsula y la colocación de más de 77.000 metros de mallas de triple torsión, reforzando la estabilidad de desmontes y trincheras.

Además, se han realizado actuaciones complementarias como la renovación de la superficie de rodadura de 12 pasos a nivel, la reposición y actualización de las instalaciones de seguridad y comunicaciones o trabajos de integración ambiental y reposición de servicios y servidumbres afectados.

Con la finalización de estas obras, Adif refuerza el papel de la línea Ciudad Real-Badajoz como eje vertebrador del territorio, mejorando la conectividad ferroviaria en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Adif ya ha movilizado una inversión de 270 millones de euros en diversas actuaciones de mejora en la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz, entre las que destacan la renovación de vía en el trayecto entre Brazatortas (Ciudad Real) y Castuera (Badajoz), destinadas a mejorar las condiciones de circulación tanto para trenes de viajeros como de mercancías.

La renovación de la vía en el trayecto entre Brazatortas y Castuera se ha ejecutado en tres tramos, el de Brazatortas-Guadalmez, de 63,7 kilómetros que discurren por la provincia de Ciudad Real, cuyas obras acaban de concluir, el de Guadalmez-Cabeza del Buey, de 26,8 kilómetros que discurren en su mayor parte por la provincia de Badajoz, cuya renovación finalizó en 2021; y Cabeza del Buey-Castuera, tramo de 30,5 kilómetros, discurre íntegramente por la provincia de Badajoz y cuyas obras de modernización finalizaron en 2020.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Esta actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.