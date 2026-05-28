La firma 'Capa y Espada' recibirá la XXII Aguja de Cerámica de Talavera el próximo 6 de junio

Firma 'Capa y Espada' recibirá la XXII Aguja de Cerámica. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Artesanía de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha avanzando este jueves que el XXII Galardón Aguja de Cerámica se entregará a la firma 'Capa y Espada' el sábado 6 de junio, a las 21.30 horas, en las Murallas de la Puerta de Sevilla, "convirtiendo una vez más a Talavera de la Reina en el epicentro de la moda, la cultura y el arte".

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa junto a Bene Tapetado, presidente de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, donde ha resaltado que este evento, junto con la XIII Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores, se consolida "como uno de los grandes referentes de la moda y el talento emergente en nuestra región y a nivel nacional".

Tapetado ha resaltado que 'Capa y Espada' es una reconocida firma de moda y taller de costura artesanal ubicado en Talavera, liderada por los diseñadores Sonia y Antonio. "Este proyecto destaca por fusionar la tradición, la artesanía local y el diseño contemporáneo, convirtiéndose en un referente de la moda con identidad propia en Castilla-La Mancha."

Uno de sus mayores sellos de identidad "es la incorporación de la cerámica de Talavera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en sus creaciones, llevando los motivos, colores y la esencia de su tierra a las pasarelas y prendas de vestir".

Se especializan en moda nupcial, vestidos de novia, trajes de invitada, madrina y fiesta, además de contar con colecciones de prêt-à-porter y sastrería. Además, los gerentes, han participado en importantes pasarelas y eventos de moda a nivel regional y nacional, como la Pasarela Farcama Primavera "posicionando la marca como un sinónimo de elegancia, exclusividad y mimo en el detalle".

Delgado ha señalado que la Aguja de Cerámica se entregará en reconocimiento a su trayectoria profesional, su amplia experiencia "y la personalidad única de sus diseños, auténtica seña de identidad de su firma", y ha felicitado a los dueños "por una carrera marcada por la excelencia, la creatividad y el talento".

Por otra parte, Delgado se ha referido al "diseño innovador" del galardón "que mantiene intacta la esencia y las técnicas tradicionales que nos distinguen y que han hecho de nuestra cerámica Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", que este año ha diseñado Cerámica Adeva, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

JÓVENES DISEÑADORES

Además de la entrega de la Aguja de Cerámica, también se celebrará la XIII Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores, "una plataforma que sirve de impulso a jóvenes creadores y firmas emergentes, permitiéndoles mostrar su trabajo en un entorno privilegiado y ante un público cada vez más numeroso y especializado".

En la cita participarán las firmas Loli con 'Los tres ositos', Empíreo, Germán Cardona, Anais Moda, Sermovem, Ana del Valle, Sete Toledo, Luis Suguero, Celia Canellada y 'A Capa y Espada'. Serán 115 modelos entre infantiles, adolescentes y adultos los que luzcan todos los diseños.

Por otra parte, la concejal ha destacado el "encanto" que supone que los desfiles tengan lugar en la Puerta de Sevilla de las Murallas; "un espacio monumental y emblemático que transforma cada desfile en una experiencia única y que, a lo largo de los años, ha acogido a algunos de los mejores diseñadores del panorama nacional, escribiendo una importante página en la historia de la moda de nuestro país".

Además, ha apuntado que cita "trasciende el concepto tradicional de desfile para convertirse en una auténtica noche multidisciplinar, donde se fusionan moda, música y danza en un espectáculo artístico completo". En la pasarela el público podrá disfrutar "de las últimas tendencias y colecciones de jóvenes talentos, acompañadas de actuaciones musicales en directo y coreografías que aportarán dinamismo y emoción a toda la velada".

Delgado ha subrayado que el valor que adquiere el sector textil y creativo en la economía y en la proyección cultural de nuestra ciudad es cada vez más relevante; "eventos como éste sitúan a Talavera de la Reina en el centro del mapa de la moda, convirtiéndola en punto de encuentro imprescindible para diseñadores, artistas y amantes de la creatividad."