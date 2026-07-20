La firma de hipotecas en Castilla-La Mancha cae un 6,7% tras empeorar su evolución interanual en mayo

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TOLEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla-La Mancha desciende un 6,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.819 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 4,6%.

En Castilla-La Mancha se prestaron 221,65 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 2,66% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 1,4%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.490 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 385,12 millones de euros. De ellas, 134 fueron sobre fincas rústicas y 2.356 sobre urbanas.

De las 2.356 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Castilla-La Mancha, 1.819 fueron sobre viviendas; 34 en solares y 503 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 20 y en 75 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 321 hipotecas con cambios en sus condiciones, 226 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.291 préstamos sobre fincas en Castilla-La Mancha. De ellas 1.648 correspondieron a viviendas, 61 a fincas rústicas, 495 a urbanas y 87 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).