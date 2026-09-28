La firma de hipotecas en Castilla-La Mancha desciende un 1,4% tras empeorar su evolución interanual en julio

Un bloque de viviendas en construcción. - Ricardo Rubio / Europa Press

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla-La Mancha desciende un 1,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.896 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 4,6%.

En Castilla-La Mancha se prestaron 236,6 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 7,35% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.632 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 348,89 millones de euros. De ellas, 116 fueron sobre fincas rústicas y 2.516 sobre urbanas.

De las 2.516 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Castilla-La Mancha, 1.896 fueron sobre viviendas; 33 en solares y 587 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 28 y en 116 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 416 hipotecas con cambios en sus condiciones, 272 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.394 préstamos sobre fincas en Castilla-La Mancha. De ellas 1.652 correspondieron a viviendas, 123 a fincas rústicas, 570 a urbanas y 49 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).