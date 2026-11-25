Archivo - Flota de camiones de Isiticar. - CCOO - Archivo

CUENCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Cepyme Cuenca, la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de Cuenca (Acutrans) y los sindicatos UGT y CCOO han firmado el convenio colectivo de transportes de mercancía por carretera en la sede del Jurado Arbitral.

Este acuerdo marca las relaciones laborales del sector con vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, proporcionando "un marco de estabilidad y seguridad jurídica para empresas y trabajadores para los próximos cuatro años", han informado la patronal y sindicatos en nota de prensa.

Desde Acutrans valoran que se ha logrado un equilibrio razonable entre la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y la necesidad de garantizar la competitividad, sostenibilidad y viabilidad de las empresas del sector en un contexto marcado por el incremento de costes y por la creciente dificultad para incorporar y retener profesionales.

Este sector engloba en la provincia de Cuenca a aproximadamente 200 empresas que dan trabajo a unos 3.000 empleados, siendo uno de los más dinámicos de la provincia de Cuenca.

En el texto firmado, aparece reflejado un incremento salarial del 4,5% para los años 2026 y 2027 y del 5% para los dos ejercicios posteriores, con efectos desde el 1 de enero de 2026, "evolucionando los principales conceptos económicos vinculados al convenio con respecto a estos mismos porcentajes".

DIETAS

Otro aspecto a destacar es que se actualizarán las dietas fijándose para 2026 una dieta completa de 50 euros en territorio nacional y 70 para desplazamientos internacionales.

Por otro lado, se establece una compensación específica de 100 euros por cada día festivo efectivamente trabajado, reconociendo así la especial disponibilidad que exige la actividad del transporte de mercancías por carretera.

A su vez se incorpora y regula de forma específica determinados complementos ligados a la especialización y cualificación profesional para conductores que realicen transporte de mercancías peligrosas (ADR) y para los de grúa móvil autopropulsada.

De cara a fomentar el relevo generacional, se incorpora una regulación específica de la jubilación parcial con contrato de relevo, facilitando el acceso a esta modalidad de jubilación a las personas trabajadoras en los términos recogidos en el propio Convenio Colectivo.

Asimismo, se refuerza la formación continúa de los profesionales del sector asumiendo las empresas los costes de los cursos de formación obligatoria vinculados al CAP, ADR y tarjeta de tacógrafo digital, así como las tasas asociadas a dichas habilitaciones profesionales y el tiempo dedicado a esta formación será considerado tiempo de trabajo efectivo.

Por otro lado, se establece el carácter obligatorio de los reconocimientos médicos periódicos para las personas trabajadoras que desempeñan funciones habituales de conducción.

Y como nuevos derechos se establece un permiso retribuido de diez días laborales por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos, el incremento de la cobertura del seguro de accidentes hasta 35.000 euros y la regulación de la entrada de ropa de trabajo y equipamientos profesional para personal de movimiento y almacén.

Asimismo, se actualizan las materias relacionadas con el registro de jornada, los permisos y medidas de conciliación, la igualdad de trato, la prevención del acoso y las medidas de de protección y no discriminación del colectivo LGTBI+, adoptando el convenio a las más recientes modificaciones legislativas y los acuerdos estatales del sector.

"NO EXENTA DE OBSTÁCULOS"

De su lado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cuenca ha mostrado "su satisfacción por el avance conseguido en materia salarial y mejora de condiciones laborales".

Un acuerdo resultado de una larga negociación colectiva "no exenta de obstáculos y de la acción sindical de CCOO, que a partir de ahora velará por su cumplimiento y aplicación, una vez se publique el convenio en el BOE, lo que incluye que se paguen los atrasos desde enero de 2026".

Tras el preacuerdo alcanzado el pasado 6 de noviembre, después de ocho meses desde que se constituyó la mesa de negociación y varios aplazamientos de reuniones previstas a lo largo del año, "esta mañana se ha firmado el convenio de transportes de mercancías por carretera de la provincia de Cuenca por parte de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y la patronal Acutrans", ha señalado el sindicato.

Para la representación sindical de CCOO "este es un buen acuerdo, teniendo en cuenta de donde partíamos y con las circunstancias que han rodeado la negociación que había generado desconfianza con la parte empresarial por los aplazamientos unilaterales".

"Podemos estar satisfechos del resultado final, aunque hay muchas propuestas que no se han podido incorporar al acuerdo y que hubieran supuesto mayores avances y mejoras en las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras vinculadas a este convenio", ha afirmado el sindicato en nota de prensa.

La FSC de Cuenca resalta que la negociación colectiva, como herramienta de mejora para la clase trabajadora y la acción de las organizaciones sindicales, coordinadas con el personal del sector, sigue dando sus frutos.