La Fiscal General del Estado confirma a Emilio Manuel Fernández en el puesto de Fiscal Superior de C-LM

Archivo - El Fiscal Superior de C-LM, Emilio Manuel Fernández, en las Cortes. - CORTES - Archivo

ALBACETE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado que propondrá al Gobierno la confirmación de Emilio Manuel Fernández García como Fiscal Superior de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha propuesto a José Ernesto Fernández Pinós como Jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca, en sustitución de María Isabel Gómez López, tras el paso de esta a la sección penal del Supremo.

Las propuestas llegan junto a otras 20 propuestas realizadas por Peramato, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, para plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 60 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/301/2026 de 25 de marzo (BOE del 1 de abril de 2026), según ha informado el Ministerio Fiscal por nota de prensa.

Emilio Manuel Fernández García ingresó en la carrera fiscal en 1983, en la Fiscalía Provincial de Albacete. Entre 1987 y 2004 estuvo al frente de la Delegación de Menores para pasar al Servicio de Violencia sobre la Mujer durante los años 2004 a 2008, cuando compaginó estas funciones con las de Fiscal Delegado de Extranjería y el Servicio de Criminalidad Informática.

En 2006 accedió a la Tenencia de la Fiscalía de Castilla La Mancha. En el año 2008 pasó a desempeñar la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Albacete, que ejerció hasta el 2013 en que fue ascendido a la Jefatura de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, cargo en el que sigue hasta hoy.

Peramato ha destacado su trayectoria y voluntad de mejora de la institución, así como un plan de actuación que busca adaptar la institución al siglo XXI reforzando las nuevas tecnologías, la formación de las y los fiscales y la colaboración con instituciones y organismos.

JOSÉ ERNESTO FERNÁNDEZ PINÓS

Por su parte, José Ernesto Fernández Pinós ingresó en la carrera fiscal en 1990 y su primer destino fue en la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde permaneció hasta 2010.

Allí desempeñó el cargo de Delegado de Criminalidad Informática. Es un experto en ciberdelincuencia a nivel europeo e imparte conferencias en diferentes países, además de su actividad docente en España. En 2010 se trasladó a la Fiscalía Provincial de Cuenca y asumió su Jefatura hasta 2015.

Posteriormente, ha sido el Delegado de Criminalidad Informática en esta provincia, asumiendo el servicio especial de la jurisdicción social. Teresa Peramato ha valorado su gran experiencia en esta Fiscalía y su plan de actuación.