Fiscalía investigará la posible corrupción en Pepino que motivó la moción de censura que perdió el exalcalde del PP

Ayuntamiento de Pepino - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pepino, gobernado por Ignacio Díaz tras la moción de censura que acabó con el Gobierno del 'popular' Inocencio Gil en octubre de 2025, ha emitido un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno contra la anterior gestión por posible corrupción.

Según la nota de prensa del Consistorio, se ha recibido Oficio de la Fiscalía Provincial de Toledo en el que se comunica que, tras las correspondientes diligencias de investigación, que se ha formulado denuncia ante los tribunales de Talavera de la Reina.

Esta actuación, asegura el Ayuntamiento, tiene su origen en el escrito de denuncia presentado por el actual equipo de Gobierno el 6 de marzo de 2026 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "después de detectar durante el análisis exhaustivo de la documentación obrante en los archivos municipales una serie de presuntas irregularidades vinculadas a la gestión del anterior alcalde".

La denuncia fue inicialmente registrada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que acordó remitir las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Toledo.

Desde el equipo de Gobierno se considera que este paso "confirma la relevancia y la gravedad de los hechos que motivaron la presentación de la denuncia". Así, especifican que las irregularidades inicialmente detectadas "no solo encontraron respaldo en la documentación municipal examinada durante meses, sino que, a lo largo de ese trabajo de revisión, aparecieron nuevas actuaciones presuntamente irregulares relacionadas con el anterior mandato".

"Los hechos documentados apuntarían a una gestión muy deficiente y a conductas que podrían ser constitutivas, presuntamente, de delitos contra la Administración Pública, realizadas en connivencia con otros sujetos y empresas; y que habrían ocasionado un importante perjuicio económico a las arcas municipales", alerta el Ayuntamiento.

MOCIÓN DE CENSURA HACE TRECE MESES

Ignacio Díaz, actual alcalde y exconcejal del PP pese a que pasó al grupo no adscrito, se convirtió en alcalde del municipio toledano de Pepino tras desbancar al que hasta entonces era su compañero de filas, el 'popular' Inocencio Gil, al consumarse la moción de censura apoyada por los ediles del PSOE y de Vox.

La razón principal que motivó esta moción reside en que se observaron presuntas irregularidades, según explicó entonces el actual alcalde, en la adjudicación de la obra de una bandera en el pueblo en un momento "no muy boyante" en lo económico al hermano de la secretaria del alcalde.

Se incurría, según se precisó entonces por parte del Gobierno saliente de la moción, en "nepotismo, tráfico de influencias y falsificación documental de registro".