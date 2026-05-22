Fiscalía pide 11 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a su nieta de 8 años en Ciudad Real

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CIUDAD REAL, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Ciudad Real juzgará el próximo jueves, 28 de mayo, a J.M.M.C., acusado de un delito de agresión sexual a menor de 16 años cometido contra su nieta de 8 años, por el que el Ministerio Fiscal pide para él una pena de 11 años de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en septiembre de 2019 cuando el acusado, con el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y valiéndose de su condición de abuelo de la menor, de 8 años, se introdujo en su habitación mientras ella se encontraba en la cama y, mientras la menor se hacía la dormida, introdujo su mano por debajo de su ropa y le realizó tocamientos con "claro ánimo de satisfacer su apetito sexual".

Aunque estos hechos se produjeron en el año 2019, el escrito del Ministerio Fiscal indica que la menor no relató los hechos a su progenitora hasta el 18 de octubre de 2023, interponiendo esta una denuncia en la misma fecha.

A raíz de los hechos, la menor presenta una importante afectación emocional y sintomatología psicológica significativa, con estrés postraumático que le genera ánimo depresivo, problemas para manejar y controlar sus reacciones emocionales y una importante ideación autolítica.

Por auto de 20 de octubre de 2023, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Real, se acordó imponer al procesado la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, colegio y cualquier otro lugar que esta se encontrase a una distancia inferior a 200 metros, así como, la de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al acusado responsable de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, delito por el que pide para él una pena de 11 años de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía reclama una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños morales ocasionados.