La Fiscalía pide 12 años de cárcel para dos hombres acusados de fabricar y traficar con armas en Hellín

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 19 de mayo, a A.C.B.M. y a V.L.G, por crear un negocio ilegal de fabricación y tráfico de armas en Hellín, delito por el que la Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel. Cuando los agentes realizaron la inspección de la nave industrial donde llevaban a cabo la fabricación y reparación de armamento, localizaron más de un centenar de armas de distinto calibre.

Según detalla el escrito de la acusación, el acusado V.L.G. dispuso entre los años 2012 y 2013 un negocio de fabricación y venta de armas y munición ilegal en una nave alquilada del municipio albaceteño de Hellín. El acusado carecía de autorización legal alguna y no contaba con unas instalaciones acordes con el reglamento. Este figuraba como administrador único de su empresa, que no tenía a nadie más contratado legalmente.

Aprovechando la maquinaria e infraestructura de la nave, el procesado construía armas por encargo y transformaba otras, ya fuese para optimizarlas. Durante su tiempo de actividad, recibió encargos de particulares directamente, a través de emisarios o incluso de fábricas de armas de forma sintetizada. En estos casos las armas eran enviadas al amparo de la guía de la circulación de alguna armería o eran cedidas en uso al acusado o a su esposa, dando apariencia de legalidad, para que pudiera realizar las modificaciones con herramientas que él mismo elaboraba o adquiría del extranjero.

El acusado también realizaba labores de recarga de cartuchería metálica para terceros, a pesar de carecer de la autorización requerida por la Intervención Central de Armas y Explosivos, adquiriendo la misma en países europeos o de particulares de España gracias a servicios de mensajería y colaboración de terceros. Además, la Fiscalía también lo acusa de importar componentes y armas, principalmente fusiles, de otros países europeos utilizando servicios de paquetería y diversas empresas pantalla con el objetivo de repararlos y comercializarlos de manera ilegal, ya fuera en España o fuera del país.

En esta actividad contaba como socio con A.C.B.M., con quien compartía una sociedad mercantil. Este dirigía las actividades y participaba en ellas, mediando en el pago del alquiler de la nave, los gastos, y el uso de vehículos de alquiler para transporte y recogida de armas a otras provincias para su modificación, que luego publicitaban a través de foros especializados en armamento.

El 29 de julio de 2013 el Juzgado de Instrucción nº2 de Hellín autorizó la entrada al domicilio de uno de los acusados y de la nave industrial de la empresa, localizando, además de casi un centenar de fusiles, carabinas y escopetas, 11 armas cortas, 1 ametralladora pesada inservible, casi 5.000 cartuchos de diversas categorías, 35 kilos de pólvora y docenas de herramientas de fabricación y accesorios armamentísticos como silenciadores.

La Fiscalía los acusa de un delito de tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia, delito de fabricación de armas y munición y tenencia, transporte y tráfico de explosivos.