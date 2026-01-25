Fiscalía pide 12 años de prisión para un hombre acusado de tener sexo oral con un menor en Albacete

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 28 de enero, a J.D.R, acusado de tener sexo oral con un menor, en un delito contra la libertad sexual por el que la Fiscalía ha pedido un total de 12 años de cárcel.

Según relata el escrito de la acusación, el procesado conoció al menor, hijo de un amigo suyo, en el recinto ferial de la ciudad durante un concierto de música. La víctima tenía 12 años de edad en ese momento, era migrante y poco tiempo viviendo en España. Durante el transcurso de esa primera noche el encausado derivó la conversación hacia cuestiones de índole sexual, llegando a sugerirle tener sexo con él apesar de conocer la edad del joven, quien le llegó a decir su fecha de nacimiento.

Después del concierto, el procesado contactó con la víctima a través de whatsapp e Instagram, mostrándose cariñoso y comprensivo en relación a la confidencia sobre la orientación sexual que el menor le había realizado durante el concierto.

Al día siguiente, el acusado se trasladó al portal de la vivienda del joven y le pidió que saliera a encontrarse con él. Tras un rato, el menor accedió a hacerle una felación, tras la cuál, el acusado pidió a la víctima que borrara todos los mensajes que habían intercambiado por redes sociales.

El menor, a consecuencia de estos hechos, precisó asistencia psicológica. La Fiscalía ha pedido además una indemnización de 6.000 euros en calidad de daños morales.