La Fiscalía pide 13 años de cárcel y más de dos millones de euros para un acusado de homicidio en Albacete

ALBACETE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel y más de dos millones de euros para un hombre acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro en Albacete.

Según describe el texto de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de octubre de 2023, cuando el acusado, en situación irregular en España, comenzó una discusión con sus compañeros de domicilio por el ruido que ocasionaba una fiesta que habían organizado en la casa.

En un momento, el procesado llegó a salir a la calle con uno de ellos para continuar la discusión, momento en que lo agarró del cuello, sin que el incidente llegara a mayores.

La pelea se reinició al volver al piso, cuando este mismo compañero lanzó contra el acusado una botella de cerveza que no llegó a impactarle tras insultarse mutuamente.

Fue entonces cuando el detenido fue a su dormitorio y cogió una barra metálica con la que golpeó en la cabeza a su compañero, que cayó fulminado al suelo. El acusado entonces se abalanzó sobre el herido inconsciente con intención de seguir golpeándolo, pero fue sujetado por otro de sus compañeros de piso, tras lo cuál decidió huir del piso "sin interesarse en ningún momento por el estado" de la víctima, según señala la acusación fiscal.

Minutos más tarde regresó al hogar, donde ya se encontraba la policía, produciéndose su detención.

Los compañeros de piso avisaron rápidamente a la policía y una UVI móvil se trasladó al lugar para realizar las primeras labores de asistencia, identificando el carácter grave de las lesiones, por lo que trasladaron a la víctima al Hospital General de Albacete.

El golpe resultó en una fractura ósea témporo parietal, hematoma subdural y una hemorragia subaracnoidea que le causaron la muerte horas después.

La Policía Nacional identificó que al fallecido le constaban varias detenciones en España en las que la víctima había usado identidades distintas, pero pudo dar finalmente con su familia de origen en la República de Guinea.

La Fiscalía ha pedido la pena de 13 años de cárcel, así como una indemnización de unos 59.000 euros para la madre del fallecido, otros 29.000 euros al hermano del mismo y unos 2.000.000 de euros al Sescam por los gastos ocasionados por la atención sanitaria. El juicio tendrá lugar el próximo jueves en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.