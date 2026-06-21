Fiscalía pide 4 años para uno de los acusados de una pelea en Escalona por arrancar parte de la oreja de otro

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TOLEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Toledo juzgará el próximo miércoles, 24 de junio, a A.N.A., A.C.L. y J.A.M.G. por una pelea en Escalona en 2016 en la que A.N.A. habría arrancado de un mordisco parte del pabellón auditivo a A.C.L., unos hechos por los que la Fiscalía solicita 4 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 16 de abril de 2016 en torno a las 21.00 horas en el exterior de un bar de Escalona, cuando A.N.A. y A.C.L. se enzarzaron en una pelea.

Fruto de la pelea, ambos acusados habrían caído por las escaleras, causándose heridas de diversa consideración. Durante la refriega, siempre según el escrito de la Fiscalía, A.N.A. le propinó a A.C.L. un mordisco en la oreja con pérdida de sustancia de hélix y antehélix en región superior.

En ese momento, el también acusado J.A.M.G. se involucró en la pelea, junto con otra persona cuya responsabilidad penal ha sido extinguida por fallecimiento, golpeando a A.N.A. por detrás.

Según el informe médico posterior, A.N.A. tuvo como lesiones "herida inciso-contusa occipital, contusión y hematoma en región malar izquierda, contusión y edema en labio superior, traumatismo en tobillo derecho y en hombro izquierdo y rotura en pieza 27".

Por estos hechos, el ministerio fiscal imputa a A.C.L. y J.A.M.G. sendos delitos de lesiones, por los que solicita 18 meses de prisión, y a A.N.A. un delito de lesiones con resultado de deformidad, por el que solicita 4 años de prisión.

Asimismo, solicita el establecimiento de sendas órdenes de alejamiento para todos los acusados de 500 metros durante tres años.