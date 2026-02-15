La Fiscalía pide 8 años de cárcel para tres personas acusadas de crear una red de venta de droga en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial juzgará este lunes, 16 de febrero, a tres personas acusadas de tejer una red de venta de cannabis y cocaína en Albacete, por lo que la Fiscalía ha solicitado una pena de 8 años de cárcel.

Según relata el escrito de la acusación, los tres acusados, una pareja y un tercer socio, desplegaron su operación de venta de estupefacientes en el verano de 2024, siendo el matrimonio el encargado del menudeo y el socio el que dirigía el suministro, quien además utilizaba a un menor de edad como apoyo en la distribución y alojamiento de la droga en casa de sus padres.

Durante los dos meses que duró la operación numerosas personas acudieron para adquirir la droga al inmueble del matrimonio, que habían dispuesto un piso anexo como punto de venta y almacenamiento.

En septiembre, la Policía Nacional realizó un registro en la vivienda donde encontraron dos kilos de cannabis en distintos formatos junto a utensilios para la distribución. En el piso dedicado a la venta y almacenamiento encontraron también más de 20 gramos de cocaína adulterada. En total, se estima que las sustancias intervenidas podrían haber alcanzado un precio de unos 3.000 euros en el mercado ilícito. Además, los agentes incautaron unos 15.000 euros entre las dos viviendas y la casa del menor.

Los acusados, para los que la Fiscalía también ha solicitado una multa de 8.000 euros, fueron detenidos ese día y han permanecido privados de libertad desde entonces.