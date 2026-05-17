Fiscalía pide 2 años de cárcel a un vecino de Hellín acusado de trafico y tenencia de 60 plantas de marihuana

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia nº1 de Albacete juzgará a E.M.P el próximo miércoles, 20 de mayo, acusado de traficar con marihuana en el municipio albaceteño de Hellín, tras incautarse en su vivienda unas 60 plantas de cannabis, delito por el que la Fiscalía ha solicitado dos años y medio de cárcel.

Según detalla el escrito de acusación, el procesado residía junto con sus padres y hermanos en septiembre de 2021 en el mismo domicilio donde cultivaba las plantas cannábicas para vender sus frutos a posibles consumidores.

El día 20 de ese mes, ante el fuerte olor que desprendía la vivienda y la existencia de un sospechoso extractor de humos instalado, se realizó un registro en la vivienda en el que se incautaron más de 5,5 kilos de plantas de marihuana, que en el mercado habrían alcanzado un valor en el mercado de 33.000 euros.

La fiscalía ha solicitado una multa de 45.000 euros por un delito contra la salud pública por sustancias que no causan grave daño a la salud.