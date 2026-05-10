Fiscalía pide más de 4 años de cárcel para un hombre acusado de tráfico de drogas en Villarrobledo

Archivo - FILED - 20 February 2024, Berlin: Industrial hemp plants of the Futura 75 variety are kept in a specially secured room at the Hemp Museum. Poll: 7\% of German adults have purchased cannabis cultivation pills. Photo: Sebastian Gollnow/dpa
Archivo - FILED - 20 February 2024, Berlin: Industrial hemp plants of the Futura 75 variety are kept in a specially secured room at the Hemp Museum. Poll: 7\% of German adults have purchased cannabis cultivation pills. Photo: Sebastian Gollnow/dpa - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 18:12
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ALBACETE 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este lunes, 11 de mayo, a A.J.C.S., acusado de traficar con cocaína y marihuana en el municipio albaceteño de Villarrobledo, delito por el que la Fiscalía ha pedido cuatro años y medio de cárcel.

Según detalla el texto de la acusación, la Guardia Civil llevó a cabo el 30 y 31 de octubre de 2023 una entrada y registro en el domicilio del acusado en Villarrobledo y en la planta superior del mismo, ante la existencia de indicios de que estaba procediendo a la difusión y venta de sustancias estupefacientes.

En el registro se encontraron 27 bolsas de plástico con unos 34 gramos de cocaína y más de un kilo de cannabis, además de diversas herramientas para la distribución de la droga como una balanza de precisión, alambres plastificados y recortes de bolsas para la difusión.

El total de las sustancias incautadas hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de 11.000 euros.

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