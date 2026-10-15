Fiscalía rechaza el relato del acusado del doble crimen de Manzanares y mantiene su petición de 46 años de cárcel

Juicio por el doble crimen de Manzanares. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de 46 años de prisión para J.C.V. y 19 para G.R.E. en el juicio por las muertes de los empresarios J.M.G.B., desaparecido en 2019, y J.M.I.F., en 2022, al considerar que las pruebas practicadas durante la vista permiten atribuir al primero la autoría de ambos asesinatos y al segundo la participación como cómplice.

Tras diez días de juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real con jurado popular, el fiscal Carlos González Santorum ha defendido en sus conclusiones finales que existen elementos suficientes para condenarlos por dos delitos de asesinato y ha rechazado especialmente la versión ofrecida este miércoles por J.C.V., quien atribuyó cada una de las muertes a una tercera persona a la que no identificó.

"Lo que dijo y nada es lo mismo", ha afirmado el representante del Ministerio Público, que ha asegurado sentirse "decepcionado" por una declaración que ha calificado de "cínica".

El fiscal ha pedido al jurado que valore las pruebas practicadas durante estas jornadas y que no se deje llevar por la "mala película" que, a su juicio, relató J.C.V. para desvincularse de las dos muertes.

Durante su intervención, el fiscal se ha emocionado y no ha podido contener las lágrimas durante parte de su informe final al recordar algunos de los hechos juzgados, que ha situado entre los asuntos más duros de sus más de veinte años de trayectoria profesional.

Ha pedido al jurado que haga justicia con las familias y ha recordado el sufrimiento provocado por unas desapariciones que durante años impidieron a los allegados conocer qué había ocurrido con las víctimas. "El dolor no se puede indemnizar", ha señalado.

De este modo, la Fiscalía considera que J.C.V. acabó con la vida de los dos empresarios por motivos económicos y que posteriormente contó con G.R.E. para hacer desaparecer los cadáveres, que terminaron ocultos en pozos de fincas de Manzanares y Valdepeñas.

En el caso de G.R.E., el Ministerio Público reconoce el valor de su posterior colaboración con la Justicia. Su declaración permitió localizar los restos de J.M.G.B. después de que el cadáver de J.M.I.F. hubiera sido encontrado en marzo de 2023.

Por esta razón, la Fiscalía le aplica la atenuante de confesión, aunque entiende que esa colaboración no elimina su responsabilidad como cómplice.

"No está de más el arrepentimiento" pero "no es suficiente", ha sostenido el fiscal, que ha reprochado que permaneciera durante años sin contar lo sucedido tras la desaparición de J.M.G.B.

LA FISCALÍA RECHAZA LAS DOS TERCERAS PERSONAS DE J.C.V.

El informe final ha incidido especialmente en la declaración ofrecida por J.C.V. un día antes. El principal acusado negó haber matado a ninguno de los dos empresarios y aseguró que dos hombres distintos, a los que no identificó ni describió, fueron responsables de las respectivas muertes.

Esa versión tampoco coincidió con la ofrecida por G.R.E., quien no mencionó la existencia de terceras personas y sostuvo que su intervención comenzó después de las muertes, colaborando en la ocultación de los cuerpos por miedo y bajo las amenazas de J.C.V.

La Fiscalía ha pedido al jurado que analice el conjunto de indicios, escuchas, movimientos de los acusados, pruebas económicas y declaraciones practicadas durante el juicio y aplique "el sentido común" al decidir sobre los hechos.

EL JURADO RECIBIRÁ EL OBJETO DEL VEREDICTO EL LUNES

El siguiente paso llegará el próximo lunes, cuando el magistrado entregue a los nueve integrantes del jurado popular el objeto del veredicto, que recogerá los hechos sobre los que deberán pronunciarse.

A partir de ese momento, el jurado se retirará a deliberar para decidir si considera culpables o no culpables a J.C.V. y G.R.E. de los delitos que se les atribuyen y determinar, en su caso, el grado de participación que considera probado para cada uno.