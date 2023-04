Fomentar el empleo y mejorar la eficacia de los servicios públicos, medidas del PP para la ciudad de Cuenca

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez, considera imprescindible fomentar el empleo en la ciudad y ayudar a las pequeñas empresas y mejorar la eficacia de los servicios públicos y así lo va a defender su candidatura a las próximas elecciones municipales.

En una entrevista con Europa Press, Jiménez ha avanzado que para ello hablará con los implicados en la toma de decisiones, las empresas y los agentes sociales así como los trabajadores del Ayuntamiento de Cuenca pues ellos "no son el problema, son la solución para que los servicios públicos en Cuenca funcionen de manera más eficiente".

Como tercera medida, la candidata 'popular' coloca la de hablar con el presidente de la Junta de Comunidades, que espera que sea el responsable regional de su partido, Paco Núñez, y tras las elecciones generales con el presidente del Gobierno central, "para saldar la deuda histórica de esas promesas incumplidas" que existen con la ciudad de Cuenca.

En este sentido, se remite a una encuesta realizada en la ciudad, que les sorprendió y que han corroborado, según la cual el primer problema que detectan los habitantes es "la inseguridad ciudadana", algo que se corresponde, en su opinión, con el "deterioro de la ciudad" y con los datos del Ministerio, que recogen que hay delitos "que han aumentado durante estos meses" en Cuenca. El desempleo es otro de los problemas, que "es una obviedad", así como la falta de limpieza y de conservación de todos los espacios.

Jiménez sitúa el "mal aspecto" de la ciudad, la "desidia en la toma de decisiones", la "falta de credibilidad" y la "falta de eficacia" en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos como los "cuatro pilares básicos que han hecho que el Ayuntamiento no funcione como debería".

De ahí que el objetivo de su candidatura a la Alcaldía no pueda ser otro que "un cambio de rumbo en la ciudad" para que Cuenca se convierta en "una ciudad en la que poder invertir, en la que poder vivir, y que ese sentimiento pesimista que acecha a todos los ciudadanos de Cuenca se aleje lo más posible de nosotros".

Para ello, ofrece un "partido serio, con capacidad de gobierno, de gestión" y un proyecto "realista". "Estamos cansados de escuchar a los políticos que no cumplen promesas", advierte Jiménez, que añade que su equipo además es "joven" y "apuesta por su ciudad y por que podamos quedarnos a vivir en nuestra ciudad con nuestros hijos".

EXPECTATIVAS "BUENAS"

En este sentido, recuerda que el PP ha sido equipo de Gobierno "en muchas ocasiones" y tiene "acreditada la solvencia" al frente de los gobiernos que ha gestionado. "Nuestra marca ahora mismo es una marca fuerte", precisa la candidata a la Alcaldía de Cuenca, que alude en este punto al líder de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, como el futuro presidente de todos los españoles y, "por lo que todas las encuestas marcan", a Paco Núñez como el presidente que tendrá la región los próximos cuatro años.

"Nuestras expectativas son buenas", incide, precisando que "no ha sido la primera vez" que el PP ha podido gobernar en solidario en la ciudad. "A eso aspiramos". De no alcanzarse esa situación, Beatriz Jiménez asegura que no se han planteado qué tipo de pactos se harán tras el 28 de mayo, porque "pueden darse muchos escenarios".

"Yo no podría tomar una decisión sin haber visto y leído el programa electoral de cada uno de los partidos que se presentan y cuál de esos partidos tiene un proyecto que se amolde más a lo que nosotros consideramos que los ciudadanos de Cuenca necesitan", declara Jiménez, que concluye afirmando que el Partido Popular "aspira a conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario" y después siempre mirarán "por el bien de Cuenca y de los conquenses".