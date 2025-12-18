Una fotografía realizada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, galardonada en la modalidad Micro de Fotciencia21

‘Uzumaki’, De Daniel García Ovejero Y Javier Mazarío Torrijos, Muestra Una Imagen De Intestino De Rata Dispuesta En Espiral. - DANIEL GARCÍA OVEJERO Y JAVIER MAZARÍO TORRIJOS

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fotografía científica 'Uzumaki' --espiral en japonés--, realizada por los científicos Daniel García Ovejero y Javier Mazarío Torrijos, del laboratorio de Neuroinflamación y del Servicio de Microscopía y Análisis de Imagen del Hospital Nacional de Parapléjicos, respectivamente, ha sido galardonada con el segundo premio en la modalidad Micro de Fotciencia21.

La iniciativa de divulgación Fotociencia está impulsada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), ha informado la Junta en nota de prensa.

Una solución técnica para un órgano "difícil" de mirar por dentro La imagen seleccionada corresponde a una micrografía obtenida a partir de un corte de pocas micras de grosor que abarca 8,5 centímetros de intestino de rata, captada con un objetivo 10x, en la que se distinguen vellosidades y criptas intestinales dispuestas en una voluta o espiral.

El intestino es un órgano complejo de analizar al microscopio por su forma tubular y su gran longitud. Para abordar este reto, en histología se emplea la disposición de la muestra en "rollo suizo", que consiste en enrollar cuidadosamente el tejido intestinal antes de realizar los cortes finos, generando preparaciones en las que el órgano aparece organizado en espiral.

Fotciencia busca acercar la ciencia a la ciudadanía mediante la fotografía científica y promover, dentro de la comunidad investigadora, la importancia de divulgar el trabajo científico.

Tras la selección, las imágenes pasan a formar parte de una exposición itinerante y del catálogo que la acompaña en diversas localidades de todo el mundo, recorriendo museos, centros de ciencia, universidades y espacios culturales.